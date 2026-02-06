Musik Normani: ‚Ich fühle mich kreativer als je zuvor‘

Normani - ESSENCE Black Women In Hollywood Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2026, 18:00 Uhr

Die Sängerin zeigt sich hochmotiviert und kündigt neue Musik an.

Normani fühlt sich „motivierter und inspirierter denn je“.

Die Sängerin veröffentlichte bereits 2024 ihr Debüt-Soloalbum ‚Dopamine‘. Nun hat Normani verraten, dass sie sich „kreativer als je zuvor“ fühlt. Der frühere Fifth-Harmony-Star – der mit NFL-Profi DK Metcalf verlobt ist – erzählte gegenüber ‚Sports Illustrated‘: „Seit ich [Dopamine] veröffentlicht habe, hat sich so viel verändert. Ich habe so viele große Veränderungen im Leben durchgemacht, auf die ich mich wirklich, wirklich freue.“ Normani fügte hinzu: „Ich sehe darin so viel Schönheit und genieße einfach die Reise und den Prozess dieser Übergänge. Für mich ist der Himmel wirklich die Grenze.“

Die 29-Jährige bestätigte außerdem, dass „neue Musik in Arbeit“ sei. Sie könne es kaum erwarten, dass ihre Fans hören, woran sie gearbeitet hat. „Ich achte sehr auf meine Fans. Ich bin vielleicht nicht die Beste, was Social Media angeht, und ich habe mir selbst versprochen, darin besser zu werden – nicht nur für mich, sondern auch für die Menschen, die mich unterstützen, für meine Fans. Aber ich höre genau hin und sehe ihre Reaktionen“, betonte Normani. Sie nehme genau wahr, welche Wünsche ihre Community habe. Die ‚Motivation‘-Interpretin verriet zudem, dass sie mit dem neuen Material „ein Stück weit zu [ihren] Wurzeln zurückkehrt“.

Zuvor hatte Normani eingeräumt, während der Arbeit an ihrem Debütalbum mit Selbstzweifeln gekämpft zu haben. Die Sängerin startete ihre Solokarriere, nachdem Fifth Harmony 2018 eine Pause angekündigt hatten. Doch bis zur Veröffentlichung von ‚Dopamine‘ musste Normani viele Herausforderungen und Verzögerungen bewältigen. In der ‚Zach Sang Show‘ erklärte sie: „Ich verdiene es, das zu genießen, was ich tue, und ich würde definitiv sagen, dass ich mir wünsche, ich hätte diesen Prozess mehr genossen, als ich es getan habe. Aber es hingen so viele unterschiedliche Dinge daran.“