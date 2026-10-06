Stars ‚O.C., California‘-Schöpfer ‚hasste‘ Adam Brody nach erstem Vorsprechen für die Kultserie

Adam Brody attends Netflix's FYSEE Nobody Wants Season 2 Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2026, 19:00 Uhr

Adam Brody wurde mit seiner Rolle als Seth Cohen in ‚O.C., California‘ zum Star.

Doch beim ersten Vorsprechen hätte Serienerfinder Josh Schwartz den Schauspieler am liebsten sofort wieder nach Hause geschickt. Schwartz räumte nun ein, dass er Brody nach dessen erstem Casting sogar „hasste“.

Der heute 46-jährige Brody spielte von 2003 bis 2007 die Rolle des Seth Cohen in der erfolgreichen Teenager-Serie. In der ‚E!‘-Dokumentation ‚Greatest Year in Pop Culture‘ über das Jahr 2003 erinnerte sich Schwartz allerdings daran, wie schlecht der erste Eindruck gewesen sei. „Wer ist dieser Typ?“, habe er damals gedacht. Brody habe sich nicht einmal die Mühe gemacht, eine einzige Dialogzeile wie vorgesehen zu sprechen. Seine Reaktion sei deshalb eindeutig gewesen: „Schafft ihn hier raus.“

Casting-Direktor Patrick Rush erkannte dagegen früh Potenzial in Brody und wollte ihn unbedingt für die Serie gewinnen. Allerdings räumte auch er ein, dass es beim Casting „einige Stolpersteine“ gegeben habe. Brody habe beim ersten Versuch nicht wirklich für Seth vorgesprochen, sondern improvisiert und einfach drauflosgeredet. Rush erinnerte sich, dass er den Schauspieler nur angesehen und gedacht habe: „Was machst du da? Bitte mach das nicht.“ Besonders ungewöhnlich sei die heftige Reaktion von Schwartz gewesen, den Rush als normalerweise ausgesprochen ausgeglichenen Menschen beschreibt. Nach dem Vorsprechen habe der Autor erklärt: „Ich hasse diesen Jungen. Ich will ihn nie wieder sehen.“ Rush ließ sich davon allerdings nicht abschrecken und setzte sich dafür ein, Brody noch eine zweite Chance zu geben.

Zu diesem Zeitpunkt standen Mischa Barton als Marissa Cooper, Ben McKenzie als Ryan Atwood und Rachel Bilson als Summer Roberts bereits weitgehend fest. Beim zweiten Vorsprechen zeigte Brody dann ein völlig anderes Bild – und überzeugte Schwartz auf Anhieb. „Plötzlich ergab die Figur vollkommen Sinn“, erinnerte sich der Serienerfinder. Auch die Bedenken des Senders, ob das Publikum Seth ebenso attraktiv finden würde wie Ryan, hätten sich sofort erledigt. Brody bekam die Rolle und machte Seth Cohen anschließend zu einer der bekanntesten Figuren der Serie.

Seit Jahren wird immer wieder über eine mögliche Neuauflage von ‚O.C., California‘ gesprochen. Ben McKenzie und Rachel Bilson haben sich einer Rückkehr gegenüber grundsätzlich offen gezeigt. Brody selbst äußerte sich dagegen zurückhaltender und verwies darauf, dass sich die Gesellschaft seit der ursprünglichen Ausstrahlung verändert habe. Im Podcast ‚Welcome to The O.C., B*******!‘ erklärte er bereits 2021, dass die Serie zwar ähnlich wie ‚Gossip Girl‘ den Eindruck vermittle, eine Kritik an Wohlstand und Privilegien zu sein, diesen Anspruch seiner Ansicht nach aber nicht wirklich erfülle. „Es ist eine Feier“, sagte Brody über den Umgang der Serie mit Reichtum.