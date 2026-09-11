Musik Oasis planen offenbar Konzert-Ankündigung für 2027

Oasis drone BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2026, 14:00 Uhr

Oasis planen offenbar Konzert-Ankündigung für 2027.

Oasis könnten bereits am kommenden Montag (14. September) verraten, was ihre Fans 2027 erwartet.

Um 16 Uhr britischer Zeit soll die offizielle Ankündigung zu den geplanten Konzerten erfolgen. Darauf deutet eine spektakuläre Aktion über dem Etihad Stadium in Manchester hin. Nachdem die Britpop-Ikonen in den vergangenen Tagen mit rätselhaften Videos Hinweise auf mögliche Termine in Großbritannien und Europa gestreut hatten, folgte nun eine deutlichere Botschaft. Hunderte Drohnen formierten sich über dem Stadion in Manchester und zeigten den Schriftzug „Oasis, 14.09.26 and 4pm BST“. Das Etihad Stadium gehört zugleich zu den Spielstätten, die in den bisherigen Teasern angedeutet wurden.

Besonders viel Aufmerksamkeit erregte außerdem ein Hinweis auf Paris. Die französische Hauptstadt könnte 2027 auf dem Tourplan von Oasis stehen und wäre damit ein bemerkenswerter Ort für die Rückkehr der Band. Schließlich zerbrach die Gruppe dort 2009 nach einem heftigen Streit zwischen Liam und Noel Gallagher.

Der neue Teaser zeigt einen Mann mit Lederjacke, der seelenruhig eine Pflaume aus einer Papiertüte isst und die Frucht anschließend über die Straße wirft. Für Oasis-Fans ist die Botschaft eindeutig: Die Szene spielt auf den berüchtigten Streit hinter der Bühne beim Festival Rock en Seine in Paris an. Damals soll eine geworfene Pflaume gegen eine Wand im Backstage-Bereich geprallt sein, kurz bevor die Band auftreten sollte. Noel Gallagher erinnerte sich später an die Eskalation. Liam habe die Frucht geworfen und sei anschließend mit einer Akustikgitarre zurückgekommen, die er „wie eine Axt“ geschwungen habe. Wenig später war Oasis Geschichte.

Laut der britischen Zeitung ‚The Sun‘ könnten außerdem sechs Konzerte in Knebworth sowie zwölf Auftritte im Etihad Stadium geplant sein. Auch Rom und weitere europäische Städte gelten aufgrund der bisherigen Hinweise als mögliche Stationen der Tour.