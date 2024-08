Nach Comeback Oasis mit Statement: Band wird nicht in Glastonbury auftreten

Noel Gallagher (l.) und Liam Gallagher von Oasis im Jahr 2008, kurz vor ihrer Auflösung. (lau/spot)

SpotOn News | 28.08.2024, 18:31 Uhr

Die umjubelte Reunion-Tour von Oasis wird die Gruppe nicht zum Glastonbury Festival im kommenden Jahr führen. Das gab die Band jetzt auf X bekannt.

Mit der Ankündigung einer Reunion und der damit einhergehenden Tour verzückte die britische Band Oasis am 27. August die Musikwelt. Beim Blick auf den angekündigten Tour-Auftakt der Brüder Liam Gallagher (51) und Noel Gallagher (57) bemerkten zahlreiche Fans, dass das legendäre Glastonbury Festival im kommenden Jahr nur fünf Tage zuvor stattfindet. Schnell verbreitete sich daher das Gerücht, dass die Brit-Popper auch dort auftreten würden. Doch damit hat die Gruppe jetzt aufgeräumt.

Oasis werden 2025 nicht in Glastonbury auftreten

Auf dem offiziellen X-Kanal der Band, auf dem gestern auch die neuen Tour-Daten verkündet wurden, heißt es am Nachmittag des 28. Augusts: "Entgegen medialen Spekulationen werden Oasis im nächsten Jahr weder in Glastonbury 2025 noch auf anderen Festivals auftreten. Die einzige Möglichkeit, die Band zu sehen, ist ihre Oasis Live '25 World Tour."

Bislang umfasst die geplante Tournee von Oasis 14 Konzerte in Großbritannien und Irland, darunter vier Termine im Juli im Heaton Park in Manchester sowie vier Konzerte Ende Juli und Anfang August im Londoner Wembley-Stadion.

Daneben sollen "The Sun" zufolge weitere Termine geplant sein. Auch Gitarrist Bonehead (59) soll auf Tournee dabei sein. Oasis spielten in der Vergangenheit zwei Mal als Headliner in Glastonbury – 1995 und im Jahr 2004. Auch die Brüder Liam und Noel Gallagher traten solo dort auf. Liam mit seiner damaligen Band Beady Eye. Noel zuletzt 2022 mit den High Flying Birds.