Musik You Me At Six: Sie haben keine Reunion-Pläne

You Me At Six - Exeter Great Hall March 2025 - Lizzie Baker BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.04.2025, 14:00 Uhr

Die Band hat keine Pläne für eine Reunion.

You Me At Six haben keine Pläne für eine Reunion der Band.

Die Rockband, die aus den Mitgliedern Matt Barnes, Josh Franceschi, Max Helyer, Chris Miller und Dan Flint besteht, hatte am Anfang des Jahres 2024 ihre Trennung verkündet.

Josh verriet jetzt, dass er ziemlich zuversichtlich sei, dass der Auftritt der Musiker in der Londoner Wembley Arena am Freitag (4. April) ihr letzter Auftritt gewesen sei. Der Star verkündete in einem Interview mit ‚Daily Star‘: „Wir möchten hinter dem stehen, was wir sagen, daher wäre es falsch zu behaupten, dass wir die feste Absicht hätten, in 10 Jahren oder so wiederzukommen. Ich weiß es nicht.“ Josh fügte jedoch hinzu, dass man „niemals nie sagen“ solle. Die Band hat seit dem Jahr 2004 insgesamt acht Studioalben veröffentlicht und wurde mit Hits wie ‚Stay With Me‘ und ‚Lived A Lie‘ bekannt. Doch trotz ihrer Trennung sei Franceschi der Meinung, dass die Künstler noch „mehr zu bieten“ hätten: „Wir haben als Band noch mehr zu bieten, wir hätten mehr Platten aufnehmen können.“ Die erste Ankündigung der Trennung der Stars kam am Vorabend ihres 20-jährigen Band-Jubiläums.