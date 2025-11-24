Musik Oasis: Pläne für neues Greatest-Hits-Album?

Liam and Noel Gallagher - July 2025 - Avalon - Oasis Heaton Park Gig BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2025, 18:00 Uhr

Nach dem Ende ihrer Reunion-Tour denken die Gallagher-Brüder offenbar über ein Best-of-Album nach.

Oasis sollen Berichten zufolge über ein neues Best-of-Album nachdenken, nachdem ihre spektakuläre Reunion-Tour mit 41 Terminen zu Ende gegangen ist.

Die Comeback-Konzerte der Band endeten am Sonntagabend (23. November) vor 60.000 Fans in São Paulo. Insidern zufolge gibt es nun Gespräche über ein Album mit den größten Hits der Gruppe sowie Überlegungen zu weiteren großen Shows.

Die Oasis-Tour brachte Noel Gallagher, Liam Gallagher und Gitarrist Paul ‚Bonehead‘ Arthurs wieder zusammen und markierte die ersten gemeinsamen Auftritte der Musiker seit mehr als einem Jahrzehnt. Laut ‚The Sun‘ folgen die Pläne für eine neue Greatest-Hits-Sammlung auf Noels früheren Versuch, eine Best-of-Platte zusammenzustellen – ein Vorhaben, das er aufgab, nachdem Liam sich dagegen ausgesprochen hatte. In einem Interview von 2023 klagte Noel: „Am Ende wollte er es nicht, ich weiß nicht warum.“

Berichte deuten nun darauf hin, dass das Projekt nach dem Erfolg der Tour erneut ins Gespräch gebracht wird – als eine von mehreren Optionen. Ein Insider sagte ‚The Sun‘, das Ausmaß der Reunion habe die Erwartungen übertroffen und die Brüder wollten sich nun eine Pause gönnen, um „zu verarbeiten“, was sie erreicht hätten. „Noel und Liam werden sich beide eine längere Auszeit nehmen, um das Ausmaß dieser Tour zu begreifen. Wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen, war für beide unglaublich – und Bonehead für die letzten Shows wieder dabei zu haben, war schlicht phänomenal“, erklärte der Insider.

Weiter hieß es: „Ihnen ist bewusst, was ihre Fans wollen, und sie wissen, dass die Nachfrage da wäre, wenn sie sich entscheiden würden, ein neues Best-of-Album herauszubringen oder weitere Shows zu spielen.“ Zu den anderen Möglichkeiten, die angeblich diskutiert werden, gehören Oasis-Stadionkonzerte im Etihad Stadium in Manchester, Festivalangebote wie Coachella und Benicàssim sowie Gespräche über zukünftige Tourneen.