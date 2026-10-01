Musik Oasis ’stoppen Verkauf bislang unveröffentlichter Aufnahmen‘

Liam Gallagher and Noel Gallagher attends Oasis Don't Look Back in Anger UK Premiere - Famous-SEP26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2026, 14:00 Uhr

Oasis haben den Verkauf einer umfangreichen Sammlung bislang unveröffentlichter Aufnahmen aus ihrer Hochphase in den 1990er-Jahren gestoppt.

Das Audio-Archiv war vom Toningenieur Huw Richards zusammengetragen worden, der von 1994 bis 2001 mit der Band arbeitete, und umfasst 63 Livekonzerte, Soundchecks sowie mehr als 100 Stunden Probenaufnahmen mit Liam und Noel Gallagher. Die Tonbänder sollten über Littleton Auctions versteigert werden, doch die Aufnahmen wurden nun wegen rechtlicher Schritte aus der Auktion genommen.

Ben Homer, Geschäftsführer von Littleton Auctions, bestätigte, dass „die unter dem Namen ‚The Desk Tapes‘ bekannten Oasis-Aufnahmen“ aus der für den 3. Oktober geplanten Auktion zurückgezogen worden seien. Das Auktionshaus sei „sehr enttäuscht“, dieses bedeutende Archiv nicht wie vorgesehen anbieten zu können. Die übrige Versteigerung werde davon jedoch nicht beeinträchtigt und finde wie geplant statt. „Wir respektieren das rechtliche Verfahren“, erklärte Homer und kündigte an, sich vorerst nicht weiter zu dem Fall äußern zu wollen.

Richards‘ Sohn Owain hatte die Sammlung, bestehend aus 209 DAT-Bändern, 73 analogen Kassetten und drei MiniDiscs, zur Versteigerung angeboten. Gegenüber der ‚BBC‘ bestätigte er, dass die Band rechtliche Schritte eingeleitet habe. „Es stimmt, dass Oasis mich und meinen Vater verklagt haben“, sagte Richards. Ziel sei es, die Versteigerung der Bänder zu verhindern, die sein Vater vor vielen Jahren aufgenommen habe. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, die Auktion der Aufnahmen zunächst zu verschieben. Dadurch solle der Rechtsstreit entweder vor Gericht oder auf anderem Wege „geordnet beigelegt werden“, erklärte Richards.

Die restliche Auktion soll am Samstag (3. Oktober) wie geplant stattfinden. Angeboten werden dabei weitere Oasis-Erinnerungsstücke aus Richards‘ persönlicher Sammlung, darunter ein Kangol-Oasis-Tourparka, originale Setlists und interne Tourpläne.

Die Nachricht kommt kurz nachdem die wiedervereinigten Rocker bestätigt haben, im kommenden Jahr mit ‚Oasis Live ’27‘ erneut auf Tour zu gehen – zwei Jahre nach ihrer ausverkauften ‚Oasis Live ’25 Tour‘. Die insgesamt 42 Konzerte waren kurz nach dem Verkaufsstart am Wochenende ausverkauft. Einem Bericht zufolge registrierten sich mehr als elf Millionen Fans für lediglich rund zwei Millionen verfügbare Tickets. Ein Insider sagte gegenüber ‚The Sun‘, Noel und Liam Gallagher seien von der Resonanz „überwältigt“ gewesen und hätten gerne noch mehr Konzerte angesetzt. Allein die zwölf Abende im Etihad Stadium in Manchester hätten angesichts der Nachfrage theoretisch ein Vielfaches häufiger ausverkauft werden können. Weitere Termine seien dennoch nicht geplant: „Bei 42 ist Schluss.“

‚Oasis Live ’27‘ umfasst Konzerte in Schottland, England, Deutschland, Spanien, den Niederlanden, Frankreich, Italien, den USA und Irland. Vier zusätzliche Shows wurden im englischen Knebworth House angesetzt, womit Oasis dort insgesamt sechs Konzerte spielen werden. Hinzu kamen außerdem ein weiterer Auftritt im Olympiastadion in Rom am 26. Juli sowie ein Konzert in der Münchner Allianz Arena am 6. Juli. Die ‚Slide Away‘-Rocker haben allerdings klargestellt, dass keine weiteren Termine hinzukommen sollen. Nachdem sämtliche Tickets verkauft waren, schrieb Liam Gallagher in den sozialen Medien knapp: „Das war’s, Leute.“

Ganz ausgeschlossen scheint eine weitere Tournee langfristig dennoch nicht zu sein. Voraussetzung dafür könnte allerdings neue Musik von Oasis sein. „Wenn mit der Tour alles gut läuft, ist der nächste Schritt vermutlich, dass wir uns über neue Musik unterhalten“, erklärte Liam. Ohne neue Songs könne er sich eine weitere Tour hingegen nur schwer vorstellen: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch einmal auf Tour gehen, wenn wir keine neue Musik haben.“