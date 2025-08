Film ‚Ocean’s Eleven‘-Prequel wird von ‚Twisters‘-Regisseur Lee Isaac Chung inszeniert

Lee Isaac Chung - January 2020 - Getty Images - Sundance Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2025, 16:00 Uhr

Der 'Twisters'-Regisseur wird den Prequel-Streifen der berühmten Filmreihe inszenieren.

Lee Isaac Chung, der zuletzt den Katastrophenfilm ‚Twisters‘ inszenierte, wird laut ‚Deadline‘ beim geplanten Prequel zu ‚Ocean’s Eleven‘ für Warner Bros. Regie führen.

Der 46-jährige Filmemacher übernimmt damit ein neues Kapitel des beliebten Heist-Franchise, das auf dem Originalfilm von 1960 sowie dem 2001er-Reboot basiert. Das Prequel befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und Details zur Handlung werden aktuell streng unter Verschluss gehalten. Das Drehbuch stammt von Carrie Solomon, bekannt für ‚A Family Affair‘. Produziert wird das Projekt von Warner Bros. in Zusammenarbeit mit Margot Robbies Produktionsfirma LuckyChap Entertainment.

Robbie war zuvor auch als Hauptdarstellerin im Gespräch, womöglich an der Seite ihres ‚Barbie‘-Co-Stars Ryan Gosling. Laut aktuellen Informationen wurde jedoch noch keine offizielle Besetzung bestätigt. Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass das Prequel in den 1960er-Jahren in Europa spielen und Robbie und Gosling als Eltern von Danny (George Clooney) und Debbie Ocean (Sandra Bullock) zeigen würde – eine originelle Herangehensweise, um das ‚Ocean’s‘-Universum zu erweitern. Ursprünglich war Jay Roach (‚Austin Powers‘) als Regisseur vorgesehen, doch mit dem Einstieg von Lee Isaac Chung scheint sich das geändert zu haben.

Neben dem Prequel soll sich laut George Clooney auch ein weiteres Sequel mit der ursprünglichen Crew in Planung befinden. Clooney sagte bereits 2023 gegenüber ‚Uproxx‘: „Wir haben ein richtig gutes Drehbuch für einen weiteren ‚Ocean’s‘-Film. Es könnte passieren.“ Auf die Frage, ob es sich um ‚Ocean’s Fourteen‘ handle, entgegnete Clooney scherzhaft: „Ich würde es nicht so nennen … Es erinnert eher an ‚Going in Style‘.“