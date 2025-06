Film Octavia Spencer kehrt für einen zweiten ‚Ma – Sie sieht alles‘-Teil zurück

Bang Showbiz | 05.06.2025, 11:00 Uhr

‚Ma – Sie sieht alles‘ befindet sich in der Entwicklung und Octavia Spencer kehrt in die Titelrolle zurück.

Die 55-jährige Schauspielerin wurde laut ‚Deadline‘ für die kommende Fortsetzung angekündigt, in der sie erneut die Rolle der gleichnamigen Killerin aus dem Original-Horror-Thriller von 2019 spielen wird.

Der Gründer und CEO von Blumhouse Productions, Jason Blum, hat die Pläne für die Fortsetzung bestätigt und lobt Spencers „ikonische Leistung“ im ersten Film. Er sagte in einem Statement: „‚Ma‘ hat sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 als soziales Phänomen erwiesen, mit Fans, die den Film und Octavias ikonische Performance als ‚Ma‘ begeistert aufgenommen haben. […] wir begeistert, dass Octavia sich uns für eine zweite Runde anschließen wird.“

Die Entwicklung des Projekts befindet sich noch in einem frühen Stadium, ohne dass ein Veröffentlichungsdatum oder ein Regisseur feststeht. In dem Film aus dem Jahr 2019 – der von ‚The Help‘-Regisseur Tate Taylor inszeniert wurde – freundet sich eine Gruppe von Highschool-Schülern mit Octavias Rolle der Sue Ann Ellington an. Die einsame Tierärztin – mit einer wilden Partylaune – lässt die Teenager in ihrem Keller feiern, aber ihre generationenübergreifende Freundschaft nimmt bald eine düstere und gewalttätige Wendung, als ihre Verbindung abkühlt.

Taylor verriet bereits, dass er seine langjährige Filmpartnerschaft mit seinem Freund Spencer gerne fortsetzen würde. Bereits 2021 gab es Gespräche für eine Fortsetzung.