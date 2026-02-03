Stars Ohne Claudia Obert ist es im Dschungel-Hotel langweilig

Ohne Claudia Obert ist es im Dschungel-Hotel langweilig.

Seit dem überraschenden Abgang von Claudia Obert aus dem Dschungelcamp-Begleiterhotel herrscht plötzlich gähnende Langeweile.

Die 64-jährige Unternehmerin, die als Begleitung von ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!’‑Kandidatin Eva Benetatou nach Australien gereist war, musste ihren Aufenthalt abrupt beenden. Ein familiärer Notfall in der Familie ihres Partners Max Suhr zwang sie zur Rückkehr nach Deutschland. Und zurück blieb im Hotel eine spürbare Lücke. Vor ihrem Weggang galt das Begleiterhotel an der Gold Coast als Zentrum der Stimmung: „Gelächter und Glasgeklapper“ gehörten Berichten zufolge zum abendlichen Standardprogramm, wie ein ‚Bild‘-Insider erzählt. Doch kaum war Obert weg, sei aus dem lebhaften Hotel ein „Geisterspiel“ geworden – leere Gänge, keine ausgelassene Stimmung und kaum noch Gäste, die sich auf den Beinen hielten. „Es ist wirklich langweilig und wir vermissen Claudia Obert sehr. Denn sie hat zumindest ein bisschen auf die Stränge geschlagen und für Stimmung gesorgt“, berichtet der Insider.

Claudia Obert selbst zeigt Verständnis für die Situation, betont jedoch, dass ihre familiären Verpflichtungen Vorrang hätten. Trotz der überstürzten Abreise ließ sie gegenüber RTL wissen: „Ich werde weitermachen. Da ist es egal, ob ich hier bin oder woanders.“ Damit macht sie deutlich, dass sie ihre Unterstützung für Eva Benetatou nicht zurückzieht – selbst wenn sie physisch nicht mehr vor Ort ist.

Doch im Hotel scheinen die Uhren nun anders zu ticken: Statt ausgelassener Gespräche und später Nächte bestimmen frühe Bettruhe und TV-Abende das Bild. Viele Zimmerbewohner hätten sich offenbar bereits auf den Show-Alltag konzentriert und ziehen sich um neun Uhr in ihre Zimmer zurück. Ein deutlicher Stimmungseinbruch im Vergleich zu den feuchtfröhlichen Abenden mit Obert.