Mit Preis ausgezeichnet Ohne Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez glänzt in Venedig

Georgina Rodríguez posiert in Venedig für die Fotografen. (ae/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 10:30 Uhr

Nicht nur im Jacht-Urlaub, auch auf dem roten Teppich in Venedig zeigt Georgina Rodríguez ihre Kurven: Die Partnerin von Cristiano Ronaldo wurde am Dienstagabend in der italienischen Lagunenstadt als "Frau des Jahres" geehrt.

Eigentlich ist ja Superfußballer Cristiano Ronaldo (39) der Star in der Beziehung. Doch seine Partnerin Georgina Rodríguez (30) läuft ihm derzeit glatt den Rang ab. Erst sorgte sie mit Paparazzi-Bildern aus dem gemeinsamen Jacht-Urlaub im Mittelmeer für Aufsehen, auf denen der Sportler nicht die Finger von ihrem Po lassen konnte, und nun glänzt sie solo in Venedig. Am Dienstagabend legte sie bei der Feier zum 20. Jubiläum des Magazins "Diva E Donna" einen Glamour-Auftritt hin und konnte auch einen Preis in Empfang nehmen.

Rodríguez ist seit Montag in Venedig

Für ihren Abend hatte die 30-Jährige ein weißes Chiffonkleid mit einem hohen Beinschlitz gewählt. Als Accessoire trug sie eine Blumenkette und rundete ihren Look mit einem schlichten Paar Riemchen-Pumps ab. Während der Veranstaltung, die zeitgleich mit den 81. Internationalen Filmfestspielen stattfand, erhielt Rodríguez für ihre Netflix-Serie "Soy Georgina" den Preis "Diva e Donna Woman of the Year".

Nach dem Urlaub auf der Luxus-Jacht "Ayla" war die Partnerin von Cristiano Ronaldo am Montag in Venedig gelandet, wie sie ihren 62,6 Millionen Followern auf ihrer Instagramseite zeigte. Einen ersten Auftritt hatte sie im Hotel Excelsior in einem asymmetrischen schwarzen Kleid.

Seit 2016 ist die ehemalige Verkäuferin mit dem portugiesischen Fußballer zusammen, der derzeit beim Al-Nassr FC in Saudi-Arabien unter Vertrag steht. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, ein weiteres starb bei der Geburt. Zudem zählen seine drei weiteren Kinder zur Familie. Zuletzt gab es Gerüchte, dass das Paar längst verheiratet ist, da er sie in einem YouTube-Video als seine Ehefrau bezeichnet hatte.