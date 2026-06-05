Stars Oliver Pocher: Darum glaubt er, Amiras Schwangerschaft sei fake

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2026, 14:00 Uhr

Eigentlich sollte die Nachricht über Nachwuchs Freude auslösen – doch im Fall von Amira Aly und Oliver Pocher sieht das anders aus.

Die erneute Schwangerschaft der Moderatorin entwickelt sich immer mehr zum nächsten Kapitel des öffentlichen Rosenkriegs. Während Amira ihr privates Glück mit Partner Christian Düren genießt, nutzt ihr Ex-Mann derzeit jede Gelegenheit, um seinem Ärger Luft zu machen. In seinem Podcast geht der Comedian sogar so weit, die Schwangerschaft öffentlich infrage zu stellen.

Auslöser des Streits ist laut Oliver Pocher die Tatsache, dass er nicht persönlich über die Schwangerschaft informiert wurde. In seinem Podcast ‚Die Patchwork Boys‘, den er gemeinsam mit Kumpel und Mitbewohner Pietro Lombardi aufnimmt, erklärte er deshalb provokant: „Ich gehe davon aus, dass Amira weiterhin eine Fake-Schwangerschaft hat, weil ich weiß es ja nur aus der Zeitung. Ich weiß bis heute nicht offiziell, ob sie schwanger ist oder nicht. Ich werde es eines Tages vielleicht erfahren.“ Bereits in einer früheren Podcast-Folge hatte er ähnlich argumentiert. „Bis jetzt ist in meiner Welt Amira immer noch nicht schwanger. Sie hat es mir immer noch nicht gesagt. Rein faktisch weiß ich es nicht“, wetterte Pocher.

Besonders verletzt zeigt sich der 48-Jährige darüber, dass es seiner Meinung nach genügend Möglichkeiten für ein persönliches Gespräch gegeben hätte: „Amira ist schwanger. Also – so stand es in der Zeitung. Ich habe es bisher persönlich noch nicht bestätigt bekommen.“ Hinzu kommt für ihn die gemeinsame Verantwortung gegenüber den beiden Söhnen. „Ich finde, da gehört es auch dazu, dass man abspricht, wie man das den Kindern gegenüber kommuniziert“, erklärte Pocher.

Die Diskussion sorgte für enormes Interesse. Laut Berichten wollten so viele Nutzer gleichzeitig die erste Podcast-Folge nach Bekanntwerden der Schwangerschaft abrufen, dass Pochers App zeitweise überlastet war. Gegenüber ‚Bunte‘ sprach der Comedian von einer „kurzen Überbelastung“ der Plattform. Als seine Gesprächspartner, zu der in der Episode auch seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden gehörte, versuchten, die Situation zu entschärfen, machte Pocher deutlich, wie sehr ihn die Angelegenheit beschäftigt. „Eure Lullikacke geht mir einfach auf den Sack“, schimpfte er und fügte hinzu: „Nein, ich lasse mich da auch nicht beruhigen. Ich finde es besch*ssen und respektlos. Ganz einfach. Fertig.“