Stars Oliver Pocher: Seine Kids müssen aufs Internat

Der Komiker schickt seine 13-jährigen Zwillinge auf ein spanisches Golfinternat.

Oliver Pocher schickt seine Zwillinge auf ein spanisches Internat.

Seit einer Weile lebt Pochers Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden mit den drei gemeinsamen Kindern wieder in Deutschland. Zuvor waren die Sprösslinge des Paares in den USA aufgewachsen. Während sich die Älteste unter den Dreien – Tochter Nayla – auf ihrer neuen internationalen Schule in Köln bestens zurechtfindet, scheinen die Zwillinge Emmanuel und Elian sich dort eher schwerzutun. Wie unter anderem die ‚Bild‘-Zeitung berichtet, mussten die zwei Teenager aus Platzmangel in der achten Klasse untergebracht werden, obwohl sie eigentlich erst in der siebten Klasse sind. Der Lernstoff scheint die zwei Jungs dabei vor ziemlich große Herausforderungen zu stellen.

Das aktuelle Schuljahr sollen die Zwillinge deshalb auf einem spanischen Internat mit Schwerpunkt auf Golfsport beenden. Sandy Meyer-Wölden verriet im Gespräch mit ‚Bild‘: „Beide sind gute Golfspieler. Wir wollen das Schuljahr retten, damit sie es nicht wiederholen müssen. Die Jungs sind fast 14. Sie freuen sich auf Sonne und Golfen. Mir fällt es eher schwer, sie ziehen zu lassen.“ Sollten Emmanuel und Elian die siebte Klasse in Spanien erfolgreich abschließen, können sie auf die internationale Schule in Köln zurückkehren, um das neue Schuljahr in der Nähe ihrer Familie zu verbringen.