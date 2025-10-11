Stars Oliver Pocher: Spöttische Attacke auf Lola Weippert wegen Urlaubsfoto

Bang Showbiz | 11.10.2025, 14:06 Uhr

Comedian Oliver Pocher stichelt mal wieder gegen andere Stars – diesmal ist Lola Weippert sein Opfer.

In seiner Instagram-Story nahm er sich diesmal die 29-jährige Moderatorin vor und kommentierte eines ihrer Urlaubsfotos mit gewohntem Spott. Das Bild war auf Lolas Instagram-Account aufgetaucht und zeigt sie in einem knappen Bikini am See, wie sie ihren Urlaub genießt. „Liebes Weltreisetagebuch! Ich bin so dankbar, dass ich diese Reise mit dem Menschen mache, der Security, Wachmann, Koch, bester Freund und alles in einem ist“, schrieb sie dazu.

Ein gefundenes Fressen für den 47-jährigen Comedian, der den Post und das Bild gleich mal auseinandernahm. „Helft ihr doch mal auf ihrem wahnsinnigen Weltreisetrip (von drei Werbungen am Tag unterbrochen), wo es geil ist auf der Welt… Und wo man auch gegebenenfalls mal was zu essen bekommt!“, schreibt er in seiner Story und teilte direkt weiter gegen Lolas Andeutung aus, mit ihrem neuen, aber noch unbekannten Freund unterwegs zu sein: „Sie hat natürlich einen geheimnisvollen Freund, aber sich trotzdem sexy zu präsentieren für Likes, muss halt drin sein. Wer was anderes sagt, ist ein misogynes Schwein!“

Lola Weippert selbst scheint von der Kritik unbeeindruckt. Auf ihrem eigenen Profil gibt sie sich weiterhin gut gelaunt und dankbar für ihre Erlebnisse – und lässt die Sticheleien des Comedians kommentarlos an sich abprallen.