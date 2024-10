Stars Olivia Munn: Schuldgefühle durch Krebserkrankung

Bang Showbiz | 24.10.2024, 09:00 Uhr

Olivia Munn fühlt sich nach ihrer Brustkrebserkrankung „schuldig“ als Mutter.

Die 44-jährige Schauspielerin, die mit dem Comedy-Star John Mulaney die Kinder Malcolm (2) und Mei ( fünf Wochen) hat, gibt zu, dass ihr Kampf gegen den Krebs ihr Familienleben beeinträchtigt hat. Olivia sagte bei ‚Today‘: „Es gibt eine Menge Schuldgefühle, die ich hatte und immer noch habe, weil ich so lange krank und bettlägerig war und so viele Operationen hatte. „Ich meine, ich dachte, dass ich, wenn ich den großen Teil der Operationen hinter mir habe, etwa die vier Operationen am Anfang, wieder auf die Beine kommen würde. Aber dann kam die erste Welle von Medikamenten, und das hat mich einfach umgehauen und war lähmend.“

Olivia erinnerte sich daran, dass sie sich „müde“ fühlte und ihren kleinen Jungen zu einem bestimmten Zeitpunkt „nicht halten konnte“. “Es war wirklich anstrengend, und ich hatte einfach eine Menge Schuldgefühle.“ Trotzdem schätzt Olivia die Unterstützung ihres Mannes während ihrer gesundheitlichen Kämpfe. Die Schauspielerin erzählte: „Wir stehen uns sehr nahe, haben viel Spaß und lachen die ganze Zeit, und John ist einfach der tollste Ehemann und Vater. Und so finden wir einen Weg, dass alles funktioniert, obwohl ich manchmal sehr müde bin.“

Olivia hatte sich nach ihrer Krebsdiagnose einer vollständigen Hysterektomie unterzogen und bezeichnete dies anschließend als die „beste Entscheidung“.