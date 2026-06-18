Musik Olivia Rodrigo hat bei Konzerten den Geruch verschmutzter Windeln von Fans wahrgenommen

Olivia Rodrigo at British Summertime Hyde Park June 2025 4 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2026, 18:00 Uhr

Olivia Rodrigo gesteht, dass sie bei Konzerten den Geruch verschmutzter Windeln von Fans wahrgenommen hat.

Olivia Rodrigo hat überraschend verraten, dass sie bei Konzerten bereits den Geruch von verschmutzten Windeln einiger Fans wahrgenommen habe. Die Popikone hatte ihre Fans zuvor dafür gelobt, „Windeln zu tragen, um in der ersten Reihe stehen zu können“. Nun gestand sie jedoch, dass sie den Geruch sogar von der Bühne aus bemerkt habe. Im Gespräch mit ‚KISS FM‘ sagte sie: „Ich war bei einigen Konzerten und Festivals, bei denen Leute Windeln tragen, damit sie einen Platz in der ersten Reihe bekommen. Und als Künstlerin habe ich das tatsächlich schon gerochen.“

Die 23-jährige Sängerin und Songwriterin trat im vergangenen Jahr als Headliner beim BST Hyde Park Festival auf und war erstaunt darüber, wie weit manche Fans gingen, um möglichst nah an der Bühne zu sein. Damals sagte sie: „Da ist ein Schild, auf dem steht: ‚Wir tragen Windeln für die erste Reihe.‘ Ist das wirklich wahr? Habt ihr tatsächlich Windeln getragen? Du trägst gerade jetzt eine Windel, um in der ersten Reihe zu stehen? Wow. Das ist wirklich beeindruckend. Ich liebe euch. Danke, dass ihr das macht. Das ist verrückt.“

Unterdessen verriet die Chartstürmerin kürzlich, dass sie vor ihrem Headliner-Auftritt beim Glastonbury Festival 2025 einen Moment regelrechter Panik erlebt habe. Nur fünf Minuten vor ihrem Auftritt hätten Freunde sie darüber informiert, dass das Publikumsfeld noch nicht einmal zu einem Viertel gefüllt gewesen sei. In ‚Apple Music’s The Zane Lowe Show‘ erinnerte sich Olivia an diesen nervenaufreibenden Moment: „Ganz ehrlich – Glastonbury war das Beste. Aber meine Freunde standen dort oben und waren total nervös, weil das Feld fünf Minuten vor meinem Auftritt nicht einmal zu einem Viertel gefüllt war. Die Leute kamen noch von einer anderen Bühne. Alle sagten: ‚Oh mein Gott, niemand ist gekommen, um Olivias Glastonbury-Set zu sehen.‘ Alle gerieten in Panik.“ Die Sängerin erklärte jedoch, dass die leeren Flächen nichts mit mangelndem Interesse zu tun hatten, sondern schlicht mit der Festival-Logistik. Viele Besucher waren noch auf dem Weg von anderen Auftritten. Trotzdem sei der Anblick in diesem Moment „beängstigend“ gewesen. Später entwickelte sich der Abend jedoch zu einem der bedeutendsten Momente ihrer Karriere. Olivia sagte: „Ganz ehrlich, es war eine wunderschöne Erfahrung. Es war eines der besten Erlebnisse meines Lebens – zumindest beruflich gesehen.“