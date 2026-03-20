Stars Olivia Rodrigo freut sich über Sabrina Carpenters Erfolg

Olivia Rodrigo - Getty Images - Glastonbury - June 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2026, 11:00 Uhr

Olivia Rodrigo freut sich „so sehr“ über Sabrina Carpenters Erfolge, obwohl Gerüchte kursieren, dass die beiden in einem Liebesdreieck mit Joshua Bassett stecken.

Hintergrund: Olivias Song ‚Drivers License‘ aus dem Jahr 2021 sorgte für viel Spekulation. Viele vermuteten, dass der Song von ihrer Zeit mit ihrem ‚High School Musical: Das Musical: Die Serie‘-Co-Star Joshua Bassett handelt. Als dieser später mit Sabrina Carpenter gesehen wurde, interpretierten Fans die Textzeile „that blonde girl“ („das blonde Mädchen“) als Anspielung auf sie. Wenig später veröffentlichte Sabrina Carpenter den Song ‚Skin‘, der von vielen als Antwort auf ‚Drivers License‘ gesehen wurde. Besonders Zeilen wie „maybe you didn’t mean it / maybe blonde was the only rhyme“ („vielleicht war es nicht so gemeint / vielleicht war blond einfach nur das Reimwort“) sowie „I wish you knew that even you can’t get under my skin if I don’t let you in“ („ich wünschte, du wüsstest, dass selbst du mir nichts anhaben kannst, wenn ich dich nicht lasse“) heizten die Gerüchte weiter an.

Trotz dieser Spekulationen zeigt sich Olivia Rodrigo nun öffentlich unterstützend und betont, dass sie sich „sehr“ für Sabrina Carpenter und deren Erfolg freut. Über Carpenter (26) sagte Rodrigo in der Aprilausgabe des britischen ‚Vogue‘-Magazins: vIch finde sie toll. Ich freue mich auch so sehr über all ihren Erfolg. Ich liebe das Album, das sie herausgebracht hat.“