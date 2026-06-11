Musik Olivia Rodrigo hatte vor Glastonbury-Auftritt fast eine Panikattacke

Olivia Rodrigo - Getty Images - Glastonbury - June 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2026, 18:00 Uhr

Die Sängerin lieferte einen grandiosen Auftritt ab, fühlte sich vor ihrer Performance jedoch sehr ängstlich.

Olivia Rodrigo erlitt kurz vor ihrem Auftritt auf der Pyramid Stage beim Glastonbury Festival beinahe eine Panikattacke.

Die 23-jährige Sängerin war 2025 Headlinerin des weltberühmten Festivals und lieferte eine herausragende Show – inklusive eines Gastauftritts von Robert Smith von The Cure –, die von den Fans begeistert aufgenommen wurde. Doch niemand hätte geahnt, dass sie kurz vor dem Betreten der Bühne völlig die Nerven verlor. Sobald sie jedoch das Mikrofon in die Hand nahm, verschwand die gesamte Panik.

Im Gespräch mit BBC verriet Olivia: „Ich erinnere mich, dass ich im Badezimmer fast eine Panikattacke hatte und dachte: ‚Wie soll ich das schaffen? Ich weiß nicht, ob ich bereit bin.'“ Aber in dem Moment, als sie die Bühne betrat und anfing zu singen, sei etwas über sie gekommen. „Ich fühlte mich völlig ruhig und ganz in meinem Element“, erzählte die ‚good 4 u‘-Interpretin. „Ich bin nicht besonders spirituell oder religiös, aber in solchen Momenten habe ich das Gefühl, dass Musik einfach so magisch ist, dass man es kaum beschreiben kann.“

Die Chartstürmerin liebt die britische Küche – einschließlich weichgekochter Eier mit Toaststreifen („dippy eggs“) – und aß vor ihrem Auftritt drei Portionen Sticky Toffee Pudding. „Wenn der Toffee richtig heiß ist und das Eis oben darauf schmilzt, ist das einfach richtig gut“, schwärmte sie. Olivia – die am Freitag (12. Juni) ihr drittes Album ‚You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love‘ veröffentlichen wird – erzählte: „Mein Lieblingsding ist es, Toaststreifen in ein Ei zu tunken. Ich war richtig besessen davon. Meine Freunde haben mir sogar Eierbecher aus der ganzen Welt geschenkt.“

Die Musikerin verriet in dem Interview zudem, dass sie auf dem linken Ohr zu 60 Prozent taub ist. „Wenn du auf dieser Seite neben mir sitzt und mir ein Geheimnis zuflüstern würdest, könnte ich dich nicht hören“, offenbarte sie.