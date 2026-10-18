Musik Olivia Rodrigo ließ sich von Kendrick Lamar und Chappell Roan inspirieren

Olivia Rodrigo at Daisy Chain Fields Festival 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2026, 12:00 Uhr

Olivia Rodrigo ließ sich von Kendrick Lamar und Chappell Roan inspirieren.

Olivia Rodrigo hat sich beim Schreiben ihres neuen Songs ‚Expectations‘ von Rapper Kendrick Lamar und Popstar Chappell Roan inspirieren lassen.

Die 23-jährige Sängerin verriet, dass insbesondere Lamars Hit ‚HUMBLE.‘ eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Titels spielte, der auf ihrem aktuellen Album ‚You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love‘ zu finden ist. Im Gespräch mit Zane Lowe für Apple Music erklärte Rodrigo, sie habe sich bewusst vorgenommen, einen Song zu schreiben, der wie ein persönliches Mantra funktioniert. „Es war eine Art Herausforderung an mich selbst. Ich wollte einen Song schreiben, der wie ein Mantra ist. Viele meiner Lieder handeln davon, wie ich mich gerade fühle. Diesmal wollte ich etwas schaffen, das ich jeden Abend singen möchte.“ Lamars ‚HUMBLE.‘ habe ihr dabei als Vorbild gedient. „Es ist wie bei Kendrick Lamar und ‚Sit down, be humble‘. Der Satz setzt sich im Kopf fest. Es ist ein Mantra“, sagte Rodrigo.

Auch Chappell Roan beeinflusste die Entstehung von ‚Expectations‘. Rodrigo, die kürzlich eine neue Version des Songs gemeinsam mit der Sängerin veröffentlichte, schwärmte von deren selbstbewusster Ausstrahlung und musikalischem Stil. „Als ich den Song gemacht habe, ließ ich mich stark von Chappell inspirieren, von ihrer Haltung und ihrem selbstbewussten Auftreten. Für mich war das Lied immer auch von ihr und ihrer Art, Songs zu schreiben, geprägt“, erklärte sie. Die Zusammenarbeit geht nun über die Musik hinaus: Für das Musikvideo zur Remix-Version holte Rodrigo neben Roan auch David Byrne, den Frontmann der Band Talking Heads, vor die Kamera. Das Video orientiert sich an einer fiktiven Spielshow im Stil der 1980er-Jahre mit dem Titel ‚The Big Expectations Show‘. Auch Rodrigos langjähriger Produzent Dan Nigro hat einen Gastauftritt.

Auf Instagram teilte Rodrigo Eindrücke vom Dreh und zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit. „Ich liebe diesen Song und dieses Video so sehr! Chappell ist ein unglaublicher Mensch und eine inspirierende Künstlerin. Ich bin sehr glücklich, von ihr lernen zu können und sie meine Freundin nennen zu dürfen.“ Weiter schrieb sie: „Mit Menschen, die man liebt, Kunst zu machen, ist das schönste Gefühl überhaupt.“ Außerdem bedankte sie sich bei Chappell Roan, Dan Nigro, Amy Allen und Regisseur Bardia Zeinali, die an der Umsetzung beteiligt waren. David Byrne erhielt ein besonderes Lob für seinen Gastauftritt: „Ein riesiges Dankeschön auch an David Byrne für diesen unglaublichen Cameo-Auftritt!“

Laut einem Bericht der britischen Zeitung ‚The Sun‘ lernten sich Rodrigo und Roan über den Produzenten und Songwriter Dan Nigro näher kennen, mit dem beide regelmäßig arbeiten. Im August trafen sie sich beim Daisy Chain Fields Festival, bei dem beide Künstlerinnen auftraten, erneut und beschlossen, gemeinsam an Musik zu arbeiten. Ein Insider sagte der Zeitung: „Chappell liebt die Botschaft des Songs, und die Version, die sie zusammen aufgenommen haben, ist magisch.“ Roan hatte sich zuvor eine längere Auszeit vom Rampenlicht genommen und im Hintergrund an neuen Songs gearbeitet.