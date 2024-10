Musik Olivia Rodrigo: Spielt sie beim Glastonbury 2025?

Olivia Rodrigo - Royal Arena in Copenhagen 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2024, 09:00 Uhr

Olivia Rodrigo soll wieder für Glastonbury im Gespräch sein.

Die 21-jährige Popsängerin gab schon 2022 ihr Debüt auf dem Worthy Farm Festival – wo sie an der Seite von ‚Smile‘-Hitmacherin Lily Allen auftrat – und soll nun zu einer Rückkehr eingeladen worden sein.

Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Die Organisatoren sind daran interessiert, mehr hochkarätige weibliche Darstellerinnen an die Spitze des Programms zu bringen, nachdem sie in der Vergangenheit dafür kritisiert wurden, dass es sich um eine männerlastige Veranstaltung handelt.“ Das Festival soll Ende Juni 2025 stattfinden und die ‚Vampire‘-Hitmacherin wird zu dieser Zeit mit ihrer ‚Guts‘-Welttournee ohnehin in Großbritannien auftreten. Nur wenige Tage vor ihrer eigenen Show wäre ihr Terminkalender für eine Show auf der Pyramid Stage noch frei. Die Organisatorin Emily Eavis hatte zuvor betont, dass sie versuche, das Thema der Gleichberechtigung auf dem Festival anzusprechen, und mehr weibliche Künstler in die Veranstaltung einbeziehen wolle. Sie sagte: „Wenn du es nicht bewusst änderst und ansprichst, dann wird es so bleiben, wie es ist.“

Kürzlich wurde behauptet, dass Ed Sheeran ebenfalls im Rennen sei, um bei dem berühmten Musikereignis auf der Bühne zu stehen. Ein Insider verriet: „Ed liebt es, beim Glastonbury aufzutreten und vor so vielen Fans in großem Umfang zu singen. Er hat im nächsten Sommer keine großen Auftritte in Großbritannien geplant, also wäre das etwas ganz Besonderes. Er hat viele prominente Freunde, also wird er sicherlich einige berühmte Kollaborationen mit ihm auf der Bühne haben, wenn es klappt.“ Das jährliche Festival findet nächstes Jahr vom 25. bis 29. Juni 2025 statt.