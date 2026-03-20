Musik Olivia Rodrigo über kreative Blockade in glücklichen Zeiten

Olivia Rodrigo - Varietys Hitmaker Brunch 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2026, 14:00 Uhr

Olivia Rodrigo fällt es schwer, Songs zu schreiben, wenn sie glücklich ist.

Die Sängerin steht kurz vor der Veröffentlichung ihres derzeit noch unbetitelten dritten Albums – das auf ‚Sour‘ aus dem Jahr 2021 und dessen Nachfolger ‚Guts‘ aus dem Jahr 2023 folgt – doch sie hat zugegeben, dass es ihr schwerfällt, melancholische Musik zu schreiben, wenn sie sich in einer „glücklichen Phase“ ihres Lebens befindet.

Sie erzählte dem Magazin ‚Vogue‘: „Es war eine kreative Herausforderung, aus einer glücklichen Stimmung heraus zu schreiben. Wenn man das Gefühl hat, mit jemandem verbunden zu sein, oder sich einfach richtig gut fühlt, denkt man nicht gerade an bittersüße Gedichte!“ Rodrigo war in einer Beziehung mit dem Schauspieler Louis Partridge und ließ sich für das Album von der Zeit inspirieren, die sie mit ihm in seiner Heimat Großbritannien verbrachte – sie verriet, dass viele der Songs „London-Vibes“ haben, da sie während der Aufnahmen in der Stadt unterwegs war.

Die Sängerin gab zu, dass sie noch einige Titel schreiben muss, bevor das Album fertig ist, erklärte der Zeitschrift jedoch, dass die Trackliste größtenteils aus „traurigen Liebesliedern“ bestehe. Sie fügte hinzu:“„Mir wurde klar, dass all meine liebsten romantischen Liebeslieder deshalb so schön waren, weil sie einen Hauch von Angst oder Sehnsucht in sich trugen.“