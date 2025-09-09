Musik Olivia Rodrigo veröffentlicht Glastonbury-Livealbum

Olivia Rodrigo - Getty Images - Glastonbury - June 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin hat ihren Auftritt beim Glastonbury-Festival mitgeschnitten und wird die Aufnahmen nun als LP veröffentlichen.

Olivia Rodrigo bringt ein Livealbum ihres Glastonbury-Headliner-Sets heraus.

Die ‚Good 4 U‘-Sängerin beendete am 29. Juni mit ihrem Auftritt auf der legendären Pyramid Stage die letzte Nacht des Festivals. Dabei holte sie sogar Robert Smith für die The-Cure-Songs ‚Friday I’m In Love‘ und ‚Just Like Heaven‘ auf die Bühne. Nun hat die 22-Jährige angekündigt, dass ihr Set unter dem Titel ‚Live From Glastonbury (A BBC Recording)‘ erscheinen wird. Rodrigo schrieb auf X, ehemals Twitter: „Ich bin soooo aufgeregt, euch mitzuteilen, dass ihr ‚Live From Glastonbury (A BBC Recording)‘ auf Vinyl in meinem Store vorbestellen könnt!! Es ist für mich auch der Beweis, dass mein Auftritt mit The Cures Robert Smith bei ‚Friday I’m In Love‘ und ‚Just Like Heaven‘ kein Traum war.“

Die Duette mit Robert sind bereits als Single sowohl digital als auch physisch erschienen und der Erlös wird an die Hilfsorganisation ‚Ärzte ohne Grenzen‘ gespendet. Das Album selbst erscheint am 5. Dezember als Doppel-LP auf Vinyl, dabei gibt es zwei Varianten: Magenta und Periwinkle. Zu Beginn ihres Glastonbury-Sets trat Olivia in einem weißen Spitzenkleid auf die Bühne und begann mit ‚Obsessed‘, einem Song ihres Albums ‚Guts‘ aus 2023. Sie wandte sich ans Publikum und sagte: „Wie geht’s uns heute Abend, Glastonbury? Heilige f****** S***, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Menschen gesehen. Leute, es ist die letzte Nacht des Festivals. Seid ihr bereit, Spaß zu haben?“ Bevor sie Robert für seinen Gastauftritt auf die Bühne holte, würdigte Olivia ihn als Englands „besten Songwriter“. Sie sagte: „Ich bin so unglaublich aufgeregt wegen dieses nächsten Gastes. Er ist vielleicht der beste Songwriter, den England je hervorgebracht hat, er ist eine Glastonbury-Legende und ein persönlicher Held von mir.“

Olivia, die bereits 2022 beim Glastonbury-Festival auf der Other Stage aufgetreten war, brachte außerdem ihre Liebe zu England und zu „englischen Jungs“ zum Ausdruck, womit sie auf ihren Freund Louis Partridge anspielte. „Ich liebe England so f****** sehr“, erklärte sie und betonte: „Es sind Bands wie The Cure, die mich überhaupt erst mit England vertraut gemacht haben… Es gibt so viele Dinge, die ich an England liebe: Ich liebe die Popkultur, ich liebe es, dass niemand dich verurteilt, wenn du mittags ein Bier trinkst – das ist das Beste. Ich liebe englische Süßigkeiten, vor allem die von ‚Marks and Spencer‘ – speziell ‚Colin the Caterpillar‘. Wahre Geschichte: Ich habe seit meiner Ankunft in Glastonbury schon drei Sticky Toffee Puddings gegessen. Und wie es der Zufall will, liebe ich auch englische Jungs.“