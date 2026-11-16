Stars Olivia Wilde bezeichnet Trennung von Jason Sudeikis als ’schmerzhafteste Entscheidung‘ ihres Lebens

Jason Sudeikis and Olivia Wilde - May 2019 - Avalon - Booksmart Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 10:00 Uhr

Olivia Wilde bezeichnet Trennung von Jason Sudeikis als 'schmerzhafteste Entscheidung' ihres Lebens.

Olivia Wilde hat offen über das Ende ihrer Beziehung zu Jason Sudeikis gesprochen.

Die Schauspielerin und Regisseurin bezeichnete die Trennung von dem ‚Ted Lasso‘-Star als schmerzhafteste Entscheidung ihres Lebens. Gleichzeitig verriet die 42-Jährige, dass sie inzwischen stolz darauf sei, wie gut die beiden ihre gemeinsame Elternverantwortung meistern. In der Podcast-Sendung ‚The Interview‘ der ‚New York Times‘, die am 14. November veröffentlicht wurde, sprach Wilde ausführlich über das Verhältnis zu ihrem Ex-Verlobten. Die beiden waren fast zehn Jahre lang ein Paar, bevor sie sich 2020 trennten. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Sohn Otis (12) und Tochter Daisy (10). Im September 2023 einigten sich die ehemaligen Partner nach zwischenzeitlichen juristischen Auseinandersetzungen auf ein gemeinsames Sorgerechtsmodell.

Mittlerweile habe sich ein gutes Gleichgewicht eingespielt, erklärte Wilde. „Ich bin wirklich stolz darauf, wie gut wir als Familie gemeinsam die Elternschaft meistern. Wir haben ein gesundes Gleichgewicht gefunden“, sagte sie. Allerdings sei dieser Zustand keineswegs selbstverständlich gewesen. Wilde widersprach ausdrücklich der Vorstellung, dass getrennte Eltern ihre Differenzen problemlos überwinden könnten. „Es ist unglaublich schwierig. Jeder, der behauptet, das sei einfach – nach dem Motto: Man trennt sich bewusst und findet dann schon einen Weg – erzählt Unsinn“, stellte sie klar.

Besonders wichtig sei ihr, dass die Kinder in einem Umfeld aufwachsen, in dem Gefühle nicht versteckt werden. Der Versuch, Konflikte vor dem Nachwuchs zu verbergen, sei ohnehin wenig erfolgversprechend. „Wenn man zwischenmenschliche Spannungen vor seinen Kindern geheim halten will, spüren sie das. Sie sind die intuitivsten Menschen im ganzen Haus“, erklärte die Regisseurin. Rückblickend habe die Trennung sogar dazu beigetragen, dass beide Elternteile ihren Kindern heute mehr Aufmerksamkeit schenken könnten. In der Juni-Ausgabe des Podcasts ‚Call Her Daddy‘ hatte Wilde bereits darüber gesprochen, wie sehr sie die gemeinsame Betreuung schätze. Sie genieße es, ganz für ihre Kinder da sein zu können und sie anschließend einem ebenso engagierten Vater anzuvertrauen. Dadurch habe sie auch die Möglichkeit, sich intensiv ihrer Arbeit zu widmen. „Diese Kinder bekommen konsequent das Beste von uns. Das war während unserer Beziehung nicht möglich, weil wir als Paar nicht funktioniert haben. Als getrennte Eltern arbeiten wir dagegen sehr gut zusammen“, erklärte sie.

Gleichzeitig richtete Wilde eine Botschaft an Eltern, die trotz einer unglücklichen Beziehung ausschließlich wegen ihrer Kinder zusammenbleiben. „Wenn ich mit Menschen spreche, die in einer sehr unglücklichen Situation verharren, weil sie glauben, das für ihre Kinder tun zu müssen, denke ich: Damit tut ihr niemandem einen Gefallen“, sagte sie.