Ablauf, Zeiten, Auftritte Olympia 2024: Alles über die Abschlusszeremonie in Paris

Den Eiffelturm schmücken die fünf olympischen Ringe. (paf/spot)

SpotOn News | 09.08.2024, 16:16 Uhr

Musikstars, eine Bühnenshow und ein Stunt von Tom Cruise: Die Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele im Stade de France verspricht groß zu werden. Die Feierlichkeiten markieren das Ende des Sport-Spektakels.

Die Olympischen Spiele neigen sich dem Ende zu. Mit einem potenziellen Stunt von Tom Cruise (62) sowie einigen Musik-Acts konkurriert die Abschlussfeier am Sonntag (11. August) mit der spektakulären Eröffnungsshow vom 26. Juli. Zum Ende des Sportereignisses dürfen sich die Athleten in Paris noch einmal feiern lassen, danach erlischt die Olympische Flamme.

So läuft die Abschlusszeremonie ab

Die Abschlusszeremonie der 33. Olympischen Spiele beginnt um 21 Uhr im Stade de France. Die Feierlichkeiten starten mit dem Einlauf von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (46) und dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach (70). Feste Bestandteile des Events sind zudem die Parade der Athleten und die Übergabe der Flagge an das Komitee von Los Angeles. Die kalifornische Metropole trägt 2028 die Spiele aus.

Laut der offiziellen Webseite von Olympia werden bei einer Show "über hundert Artisten, Akrobaten, Tänzer und Zirkuskünstler" auftreten. Die Performance werde von einem "originellen Soundtrack" untermalt. Das Stadion werde sich "in einen gigantischen Konzertsaal verwandeln", kündigen die Verantwortlichen an. Mit ihren 2.800 Quadratmetern untermauert die Bühne die Größe des Events. Die Konzeption lag ebenso wie bei der feierlichen Eröffnung in den Händen von Thomas Jolly (42). Ein Trailer gibt den Zuschauern einen ersten Einblick.

Übergibt Tom Cruise die Flagge?

Die artistische Bühnenshow bleibt nicht das einzige Highlight: Die Flagge soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge von Mega-Star Tom Cruise überreicht werden. Der Schauspieler werde sich demnach aus 42 Metern vom Stadiondach abseilen. Nach dem waghalsigen Manöver soll ein aufgezeichnetes Video gezeigt werden, in dem Cruise mit einem Motorrad und mit der Flagge im Gepäck durch Paris düst. Auf seinem Weg nach Los Angeles soll er dann einen Fallschirmsprung aus dem Flugzeug auf den berühmten Hollywood-Schriftzug wagen. Zum krönenden Abschluss soll er schließlich die Flagge an diverse Athleten überreichen.

Musikalische Acts der Feier

Auch musikalisch hat die Feier offenbar einiges zu bieten. Nach den Auftritten der Popstars Lady Gaga (38) und Céline Dion (56) sollen weitere international bekannte Acts für Stimmung sorgen. Quellen von "Variety" zufolge sollen Sängerin Billie Eilish (22), die Rock-Band Red Hot Chili Peppers und Rapper Snoop Dogg (52) bei der Zeremonie spielen. Ihre Performances seien zu einem Teil aufgenommen, zum anderen Teil live.

Zusätzlich zu den internationalen Stars seien zwei französische Acts Teil des musikalischen Aufgebots. Das Electronica-Duo Air und die Indie-Pop-Band Phoenix sollen laut "Variety" bei der Abschlussfeier auftreten. Das habe Thierry Reboul, der für die Organisationen der Zeremonien zuständig ist, dem Branchenmagazin bestätigt.

Vor dem Fernseher und live dabei sein

Sportfans können das Event im ZDF verfolgen. Ab 20:15 Uhr berichtet der Sender im Fernsehen und via Livestream aus Paris. Wer hautnah dabei sein möchte, hat dazu immer noch die Möglichkeit. Die Ticketpreise starten laut der Verkaufsstelle bei 250 Euro. Um 23:15 Uhr gehen die diesjährigen Olympischen Spiele offiziell zu Ende.