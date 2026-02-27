Stars ‚One Battle After Another‘-Star Teyana Taylor wurde gesagt, Wechsel von Musik zu Film sei ‚dumm‘

Teyana Taylor attends the 2026 EE BAFTA Film Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2026, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star ist sowohl als Schauspielerin als auch als Sängerin erfolgreich - doch Kritiker machten sie damals klein.

Teyana Taylor wurde einst gesagt, es sei „dumm“, ihre Musikkarriere gegen eine Filmkarriere einzutauschen.

Die 35-jährige Schauspielerin begann ihre Laufbahn in der Musik und veröffentlichte drei Alben, bevor sie in Hollywood neue Wege einschlug. Teyana verriet, sie sei fest entschlossen gewesen, ihren Kritikern das Gegenteil zu beweisen und auch im Filmgeschäft erfolgreich zu sein. Im Gespräch mit dem ‚Time‘-Magazin erzählte sie: „Alle haben mir gesagt, es sei dumm. Und ich habe gesagt: ‚Nein, ich werde eine großartige Schauspielerin. Und eines Tages werde ich eine großartige Regisseurin sein.'“

Teyana übernahm Rollen in Filmen wie ‚Der Prinz aus Zamunda 2‘ und dem Remake von ‚Weiße Jungs bringen’s nicht‘, bevor sie eine Rolle in Paul Thomas Andersons von der Kritik gefeiertem Film ‚One Battle After Another‘ erhielt. Dieser brachte ihr eine Nominierung als beste Nebendarstellerin bei den kommenden Academy Awards am 15. März ein. Im Interview erklärte Teyana, sie sei bereits glücklich über die Nominierung: „Selbst wenn ich am Ende leer ausgehe, habe ich gewonnen.“

Um den Preis konkurriert sie unter anderem mit Elle Fanning und Inga Ibsdotter Lilleaas aus ‚Sentimental Value‘, Amy Madigan aus ‚Weapons‘ sowie Wunmi Mosaku für ‚Blood and Sinners‘. Über ihre Mitnominierten sagte Teyana: „Wir sind jung, wir sind gesegnet, wir werden gefeiert – das ist die Zeit, glücklich zu sein und Spaß daran zu haben, besonders in einem Umfeld, das manche sehr ernst nehmen, in dem manche kühl oder fast roboterhaft wirken.“

Die Sängerin gestand außerdem, dass sie weiterhin große Karriereziele verfolge – unter anderem den sogenannten EGOT-Status zu erreichen, also Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award zu gewinnen. „Ich würde den EGOT lieben. Und wenn ich diesen Tony nicht bekomme – wisst ihr was? Dann steht das T eben für Teyana“, scherzte sie.