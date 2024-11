Stars One Direction: Für Liam Paynes Beerdigung wiedervereint

Louis Tomlinson - Getty Images - Liams funeral - Amersham - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2024, 16:00 Uhr

Liam Paynes One Direction-Bandkollegen waren unter den Trauergästen bei der Beerdigung des Sängers am Mittwoch (20. November).

Es ist nicht die Reunion, die sich Fans so sehnsüchtig gewünscht hatten: Der Popstar starb am 16. Oktober im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires und Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik und Louis Tomlinson gehörten zu den Gästen bei Liams Trauerfeier in der St. Mary‘s Church in Amersham im Südosten Englands.

Cheryl, Liams ehemalige Partnerin und Mutter seines siebenjährigen Sohnes Bear, besuchte den Gottesdienst zusammen mit ihren Girls Aloud-Bandkolleginnen Nicola Roberts und Kimberley Walsh. Cheryl (41) war zwischen 2016 und 2018 mit Liam liiert und erklärte nach seinem Tod, dass sie den Popstar „bedingungslos und vollständig“ liebe. Kate Cassidy, die Social-Media-Influencerin, die von Oktober 2022 bis zu seinem Tod mit Liam zusammen war, wurde ebenfalls gesehen, wie sie mit Damian Hurley, dem Sohn der Schauspielerin Elizabeth Hurley, in der Kirche ankam. Kate war kurz vor seinem Tod mit Liam im Urlaub in Argentinien gewesen.

Auch Simon Cowell besuchte zusammen mit seiner Partnerin Lauren Silverman den Gottesdienst. Der 65-jährige Musikmogul spielte eine entscheidende Rolle in Liams Popkarriere. Er nahm One Direction unter Vertrag und leitete die Band an, nachdem sie 2010 bei ‚The X Factor‘ formiert wurde.

Schon kurz nach seinem Tod veröffentlichten Liams One Direction-Bandkollegen ein Statement, in dem sie zugaben, dass sie „am Boden zerstört von der Nachricht“ waren: „Wir sind völlig am Boden zerstört von der Nachricht von Liams Tod. Mit der Zeit, und wenn jeder dazu in der Lage ist, wird es mehr zu sagen geben. Aber jetzt nehmen wir uns erst einmal etwas Zeit, um zu trauern und den Verlust unseres Bruders, den wir sehr geliebt haben, zu verarbeiten. Die Erinnerungen, die wir mit ihm geteilt haben, werden für immer in Ehren gehalten werden. Im Moment sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn mit uns geliebt haben. Wir werden ihn schrecklich vermissen. Wir lieben dich, Liam. – Louis, Zayn, Niall und Harry.“