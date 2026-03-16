Stars Oscars 2026: Billy Crystal führt Rob-Reiner-Hommage an

Billy Crystal - 98th Annual Oscars - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2026, 11:00 Uhr

Billy Crystal führt Rob-Reiner-Hommage während des In-Memoriam-Segments an.

Billy Crystal würdigte während des In-Memoriam-Segments bei den Oscars am Sonntag (15. März) seinen verstorbenen Freund Rob Reiner mit einer bewegenden Rede.

Der 78-jährige Schauspieler trat im Dolby Theatre in Los Angeles auf die Bühne, um den „Meistererzähler“ und dessen Ehefrau Michele Singer Reiner zu ehren – drei Monate nachdem sie getötet worden waren – und versprach, dass das Werk des Regisseurs „über Generationen hinweg Bestand haben wird“. Billy sagte: „Ich habe Rob Reiner 1975 zum ersten Mal kennengelernt, als ich als sein bester Freund in einer Folge von ‚All in the Family‘ besetzt wurde. Und es lief so gut, dass Rob sagte: ‚Weißt du, es hat Spaß gemacht, deinen besten Freund zu spielen – warum machen wir einfach weiter?‘ Es war eine Freude zu sehen, wie er sich von einem großartigen Komiker zu einem Meistererzähler entwickelte.“

Anschließend führte er das Publikum kurz durch die Geschichte von Robs Filmen, darunter ‚This Is Spinal Tap‘, ‚Stand By Me‘, ‚Die Braut des Prinzen‘ und ‚Harry und Sally‘. Er fügte hinzu: „Als Michele Singer in sein Leben trat, waren sie unaufhaltsam. Sie war eine begabte Fotografin, produzierte nicht nur Filme mit Rob, sondern mit ihrer Energie kämpften sie auch gegen soziale Ungerechtigkeit in dem Land, das sie beide liebten. Rob und Michele Reiner wurden zu treibenden Kräften bei der historischen Entscheidung für die Ehegleichheit in den Vereinigten Staaten. Ihr Verlust ist unermesslich.“

Zahlreiche Stars aus seinen Filmen – darunter Christopher Guest, Michael McKean, Kathy Bates, Kiefer Sutherland, Demi Moore, Jerry O’Connell, Annette Bening, Mandy Patinkin und Fred Savage – traten in dunkler Kleidung auf die Bühne, bevor eine kurze Applausrunde folgte. Danach wurden weitere Persönlichkeiten aus der Filmwelt mit Fotos und Szenen aus ihren Werken gewürdigt. Die Montage wurde kurz unterbrochen, damit Rachel McAdams eine emotionale Hommage an Diane Keaton halten konnte, die im vergangenen Oktober im Alter von 79 Jahren gestorben war. Sie bezeichnete die Schauspielerin als „Legende ohne Ende“. McAdams sagte: „Über mehr als 50 Jahre hinweg – strahlend auf der Leinwand und unauslöschlich im Leben. Glaubt mir, wenn ich sage, dass es keine Schauspielerin meiner Generation gibt, die nicht von ihrer einzigartigen Art inspiriert und fasziniert ist.“

Danach wurde die Montage fortgesetzt, bevor Barbra Streisand auf die Bühne trat, um ihren ‚The Way We Were‘-Co-Star Robert Redford zu ehren, der im September im Alter von 89 Jahren gestorben war. Sie sagte unter anderem: „Bob hatte Rückgrat – auf und neben der Leinwand. Er setzte sich für die Pressefreiheit ein, für den Umweltschutz und förderte neue Stimmen an seinem Sundance Institute. Einige von ihnen sind heute Abend für Oscars nominiert, was wunderbar ist.“ Zum Abschluss des Segments gab Barbra eine seltene kurze Darbietung ihres Songs ‚The Way We Were‘.