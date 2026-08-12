Musik Otoboke Beaver entschuldigen sich bei Fan, der nach Konzert sieben Stiche benötigte

Otoboke Beaver - Avalon - July 2022 - Denmark BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2026, 11:00 Uhr

Otoboke Beaver entschuldigen sich bei Fan, der nach Konzert sieben Stiche benötigte.

Die Punkband Otoboke Beaver hat sich bei einem Fan entschuldigt, der nach einem Zwischenfall bei einem Konzert im Krankenhaus behandelt werden musste.

Während ihres Auftritts im Umeda Club Quattro in Osaka, Japan, warf die dreiköpfige Band eine Gitarre ins Publikum. Dabei wurde versehentlich ein Zuschauer getroffen und verletzt. Der Fan musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Die Verletzung an der Stirn musste mit insgesamt sieben Stichen genäht werden. Nach dem Vorfall im April hat Otoboke Beaver nun öffentlich Stellung bezogen und der „verletzten Person eine vollständige Genesung“ gewünscht. Die Band räumte ein: „Wir haben diesen Unfall verursacht“, und sprach zugleich ihre „tiefste Entschuldigung“ aus. In einer Erklärung hieß es: „Die verletzte Person wurde unmittelbar nach dem Unfall mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht und wegen verschiedener Verletzungen behandelt, darunter einer Platzwunde an der Stirn, die mit insgesamt sieben Stichen genäht werden musste, sowie einer Verstauchung der Halswirbelsäule. Wir haben ihr außerdem erhebliches emotionales Leid zugefügt.“

Die Gruppe, bestehend aus Sängerin Accorinrin, Gitarristin Yoyoyoshie, Bassistin Hirochan und Schlagzeugerin Leo, räumte zudem ein, dass der Umgang mit dem Vorfall im Nachhinein besser hätte laufen können. „Die Abstimmung zwischen uns und dem Mitarbeiter, der an diesem Tag als Ansprechpartner fungierte, sowie unsere weitere Reaktion verliefen nicht schnell genug. Dadurch verzögerten sich sowohl unsere direkte Entschuldigung als auch unsere öffentliche Stellungnahme“, erklärte die Band. Otoboke Beaver betonte, die Entschuldigung sei „aufrichtig“ gemeint, und schloss mit den Worten: „Es tut uns wirklich leid.“

Der Auftritt in Osaka war zugleich ein Abschiedskonzert für die ehemalige Schlagzeugerin Kahokiss. Sie hatte die Band verlassen, um in Mutterschutz zu gehen, und wurde durch Leo ersetzt. Für ihre energiegeladenen Auftritte ist Otoboke Beaver bekannt. Im Gespräch mit dem Musikmagazin ‚NME‘ erklärte die Band einmal: „Ich finde es großartig, dass es keine andere Band gibt, die wie wir klingt.“