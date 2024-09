Gottschalk, Schwarzenegger und Co. O’zapft is! Diese Promis gaben sich beim Wiesn-Anstich 2024 die Ehre

Promi-Töchter im Dirndl-Fieber: Boris Beckers Tochter Anna Ermakova (li.) feierte ausgelassen mit Gloria-Sophie Burkandt, dem Töchterlein von Markus Söder. (tj/spot)

SpotOn News | 22.09.2024, 12:11 Uhr

Den Eröffnungstag des Oktoberfests ließen sich auch in diesem Jahr zahlreiche Promis nicht entgehen. Auch Arnold Schwarzenegger und Anna Ermakova flogen zum "wichtigsten Fest der Welt" ein.

Am gestrigen Samstag (21. September) öffnete das größte Volksfest der Welt wieder seine Pforten, bis zum großen Finale am 6. Oktober werden sagenhafte sechs Millionen Gäste aus aller Welt erwartet. Wie in jedem Jahr ließen sich auch diesmal wieder zahlreiche Stars und Sternchen den Wiesn-Anstich nicht entgehen. Ganz vorne mit dabei: Maßkrug-Terminator Arnold Schwarzenegger (77), der das Spektakel auf der Münchner Theresienwiese als "wichtigstes Fest der Welt" deklarierte.

"Es ist das wichtigste Fest der Welt!"

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, deckte sich der Hollywood-Star mit österreichischen Wurzeln vor dem Wiesn-Gang im Münchner Traditionsgeschäft "Trachten Angermeier" von Kopf bis Fuß mit zünftiger Bekleidung ein und organisierte dabei auch gleich Wiesn-Outfits für das komplette Team seiner aktuellen Netflix-Serie "Fubar". Am Abend stürmte er im Marstall-Zelt die Bühne und schmetterte den jubelnden Volksfest-Gästen eine begeisterte Liebeserklärung entgegen: "Ich liebe, liebe München, ich liebe das Oktoberfest. Es ist das wichtigste Fest der Welt!".

Gottschalks Wiesn-Debut mit Gattin Karina

Auch der treue Wiesn-Fan Thomas Gottschalk (73) ließ sich zusammen mit seiner neuen Gemahlin Karina Mroß (61) den Oktoberfest-Auftakt nicht entgehen und starte wohl schon um 9 Uhr mit einem klassischen Weißwurstfrühstück in den Tag. Die "Brisant"-Promi-Reporterin Susanne Klehn (43) postete auf Instagram einen Schnappschuss mit dem Paar auf einer Pferdekutsche und lieferte am Abend in ihrer Sendung einen umfassenden Überblick über das Geschehen auf der Wiesn.

Markus Söder in bester Party-Laune

Natürlich zählte sich auch Schlager-Star Florian Silbereisen (43) zu den ersten prominenten Gästen des diesjährigen Oktoberfests. Auf seinem Instagram-Account postete er unter dem Motto "Auf eine friedliche Wiesn 2024!" ein launiges Gruppenfoto mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (57), Kult-Moderatorin Carolin Reiber (83), Partyschlager-Ikone DJ Ötzi (53) und dessen Tochter Lisa-Marie (22).

Während Markus Söder mit Silbereisen den Maßkrug schwang, stürzte sich seine Tochter Gloria-Sophie Burkandt (25) zusammen mit Boris Beckers (56) Tochter Anna Ermakova (24) ins Getümmel. Traditionsgemäß in bunte Dirndl gehüllt, hielten sich beide bei ihrer Wiesn-Gaudi jedoch eher an Lebkuchenherzen statt an deftiges Bier.

Katja Krasavice präsentiert neue Nase

Auf ihrem Weg dürften die beiden auch Rapperin Katja Krasavice (28) über den Weg gelaufen sein, die sich auf dem Oktoberfest stolz mit ihrer neuen Nase präsentierte. Wie sie der "Bild" beteuerte, hatte die frisch absolvierte Schönheits-OP vor allem medizinische Gründe. "Ich habe nicht mehr richtig atmen können", so der Star. "Meine Nasenlöcher waren unterschiedlich. Ich will keine Probleme mehr haben und nehme dann natürlich direkt den Beauty-Eingriff mit."

Krebskranke Patrice Aminati mit neuer Energie im Dirndl

Für eine freudige und hoffnungsvolle Überraschung sorgte beim Wiesn-Anstich auch der Auftritt von Moderator Daniel Aminati (51) an der Seite seiner Frau Patrice (29). Die Influencerin kämpft bereits seit 2023 mit einer Krebserkrankung, scheint nach einer zweiten Therapie jedoch nun auf dem Weg der Besserung. Der "Bild" verriet sie: "Die Ärzte haben gesagt, ich soll alles machen, was mir guttut. Deswegen wird es heute auch eine Maß geben." Ihr gut gelaunter Gatte ergänzte: "Wir sind unglaublich dankbar, denn vor einigen Monaten sah es gesundheitlich gar nicht gut aus."