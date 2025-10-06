Stars Ozzy Osbourne wollte Notfallplan

Ozzy Osbourne appears at Tower Records in New York City - 22 March 2005 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2025, 09:00 Uhr

Der Rocker wollte einen Plan für den Notfall, falls er zu krank für sein Wiedervereinigungskonzert gewesen wäre.

Ozzy Osbourne wollte einen Notfallplan aufstellen lassen, falls er zu krank gewesen wäre, um beim Black-Sabbath-Wiedervereinigungskonzert aufzutreten.

Die verstorbene Rocklegende wurde im Mai ins Krankenhaus eingeliefert, nur wenige Tage, nachdem er gemeinsam mit seiner Frau Sharon nach Jahren in Los Angeles wieder zurück ins Vereinigte Königreich gezogen war. Ozzy befürchtete, seine Gesundheit könne ihn daran hindern, im Juli bei dem riesigen Konzert in seiner Heimatstadt Birmingham mit seinen ehemaligen Bandkollegen aufzutreten, und wollte deshalb ein Video als Ersatz anfertigen lassen. In einem Auszug aus seinen posthum veröffentlichten Memoiren ‚Last Rites‘, der in der Zeitung ‚The Times‘ erschien, schrieb Ozzy: „Drei Tage, nachdem wir endlich in England angekommen waren, lag ich wieder im Krankenhaus. […] Als all diese großen Namen angekündigt wurden – Guns N’ Roses, Metallica, Steven Tyler von Aerosmith – dachte ich nur: Heilige Sch***, das wird das Live Aid des Metal! Nachts im Bett dachte ich: Ich kann nicht gehen, ich kann das nicht. Ich sagte immer wieder zu Sharon: Wir sollten lieber ein Video machen, sonst steht da eine leere Bühne. Sie sah mich nur an, als wäre ich verrückt. Sie kennt mich besser als ich mich selbst. Sie wusste, dass ich einfach nur Angst hatte.“

Sharon weigerte sich jedoch, ein Ersatzvideo drehen zu lassen, und bestand darauf, dass Ozzy trotz seiner gesundheitlichen Probleme auf die Bühne gehen würde – selbst, wenn er nicht singen könnte. Ozzy schrieb weiter: „Sharon sagte: ‚Hör zu, es wird keinen Notfallplan geben. Kein Video. Keine voraufgezeichnete Show. Wenn du an dem Abend nicht singen kannst, sprich einfach mit dem Publikum und danke ihnen. Alles, was du tun musst, ist, da rauszugehen und Ozzy zu sein.'“

In seinem Buch gab der ‚Iron Man‘-Sänger zu, dass seine gesundheitlichen Probleme – darunter Parkinson und Rückenbeschwerden – ihn fast das Leben gekostet hätten, bevor er aus den USA zurückkehrte. Ozzy hatte im Laufe seines Lebens bereits so viele Operationen über sich ergehen lassen, dass er seine Überlebenschancen selbst nicht mehr besonders groß einschätzte. „In meinem Alter, mit Parkinson, Blutgerinnseln und all dem anderen Mist, der in mir vorgeht, hatte ich ungefähr so viele Überlebenschancen[…] wie die nächste Staffel von ‚Love Island‘ zu gewinnen. Die ganze Familie dachte im Grunde, ich wäre schon so gut wie tot“, schrieb er amüsiert in seinen Memoiren. Ozzy Osbourne starb im Alter von 76 Jahren, nur zwei Wochen nach seinem letzten, hochkarätig besetzten Konzert.