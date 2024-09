Nach Kritik am Instagram-Posting Palast: Meghan wurde nicht aus Harrys Geburtstagsfoto geschnitten

Das vom Buckingham Palast genutzte Foto entstand am 11. Juli 2018 in Dublin. Es gibt auch Bilder, auf denen Meghan neben Harry sitzt. (ae/spot)

SpotOn News | 17.09.2024, 11:19 Uhr

Der Buckingham Palast hat Spekulationen zurückgewiesen, dass Herzogin Meghan aus dem Foto herausgeschnitten wurde, mit dem die Royal Family Prinz Harry alles Gute zum 40. Geburtstag gewünscht hatte.

Die Royal Family hat schon wieder Ärger wegen eines Bildes. Stein des Anstoßes ist dieses Mal der Schnappschuss, den der Buckingham Palast zum 40. Geburtstag von Prinz Harry am 15. September postete. Das Foto stammt von einer Reise nach Dublin im Jahr 2018 und zeigt den jüngeren Sohn von König Charles III. (75) lachend an einem Tisch. Neben ihm saß damals seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) – und schnell wurde in den sozialen Medien die Vermutung laut, der Palast habe sie absichtlich aus dem Bild geschnitten. Das dementiert der Buckingham Palast über einen Sprecher gegenüber dem britischen "Independent".

Palast wählte Solobild von Harry

Im Juli 2018 hatten Harry und Meghan ihre erste Auslandsreise als Ehepaar in die irische Hauptstadt unternommen, und dort auch gemeinsam die Dogpatch Labs besucht. Das nun zur Diskussion stehende Bild entstand dabei. Der Palast postete in seinem öffentlichen Glückwunsch aber ein Foto ohne Meghan und schrieb dazu: "Wir wünschen dem Herzog von Sussex heute alles Gute zum 40. Geburtstag!" Harrys Bruder Prinz William (42) und seine Frau Kate (42) teilten das Posting in ihrer Instagram-Story.

In den Archiven der Bildagenturen sind jedoch verschiedene Varianten zu finden: So gibt es das Solobild von Harry, aber auch gemeinsame Aufnahmen. Ein Sprecher des Buckingham Palastes bestätigte gegenüber "Independent", dass das verwendete Bild nicht verändert worden sei.

Dass die Royal Family zum runden Ehrentag überhaupt einen öffentlichen Glückwunsch geschickt hat, ist eine kleine Sensation. Schließlich gilt das Verhältnis zu Harry und Meghan als sehr angespannt, nachdem sich diese 2020 vom Königshaus verabschiedet und danach mehrfach Vorwürfe erhoben hatten.

Kate entschuldigte sich für ihr Muttertagsfoto

Es ist nicht das erste Mal, dass die königliche Familie mit einem Foto für Aufregung sorgt. Zuletzt gab es um das diesjährige Muttertagsfoto der Prinzessin von Wales viel Wirbel. Das Bild, das Kate mit ihren drei Kindern zeigt, wurde von den großen Nachrichtenagenturen wegen Manipulationen zurückgezogen. Die Prinzessin entschuldigte sich anschließend sogar in den sozialen Netzwerken und gab dort zu, dass sie als Amateurfotografin gelegentlich mit der Bearbeitung experimentiere: "Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat".