Carmen Electra - ABC News Studios docuseries "After Baywatch: Moment in the Sun

Bang Showbiz | 24.09.2024, 10:00 Uhr

Carmen Electra hatte mit ihren ‚Baywatch‘-Actionszenen „zu kämpfen“, da sie nicht herausfinden konnte, wie sie im Wasser den Atem anhalten sollte.

Die 52-jährige Schauspielerin, die mit bürgerlichem Namen Tara Leigh Patrick heißt, begann ihre Karriere 1996 als Glamour-Model, unter anderem mit Auftritten im Playboy-Magazin, bevor sie ihren Durchbruch als Lani McKenzie in der Rettungsschwimmer-Show hatte.

In einem Interview zum 35-jährigen Jubiläum der Erfolgsserie erzählte sie nun gegenüber ‚People‘, dass eines der ersten Dinge, die sie bei ihrem Vorsprechen für die Show gefragt wurde, ihre Schwimmfähigkeiten waren. Carmen fügte hinzu: „Ich sagte: ‚Ja, natürlich kann ich das.‘ Die Sache ist die, dass ich in einem Pool okay bin. Ich meine, ich war Turnerin und habe die meiste Zeit meines Lebens klassisches Ballett trainiert, und ich bin damit aufgewachsen, in den Pools von Freunden zu schwimmen und im Fluss und so, im Ohio River, in kleinen Schwimmparks.“

Aber sie gab zu, dass sie, als es darum ging, ‚Baywatch‘ zu drehen, anfing, mit der Realität der harten Actionszenen zu kämpfen. Carmen fuhr fort: „Wenn wir geprobt haben und wirklich ins Wasser gegangen sind, war es manchmal wirklich hart. Am Ende habe ich Dinge durchgestanden, aber das fühlte sich immer wie eine großartige Leistung an. Wenn ich mit der Rettungskamera vom Schnellboot springen und mit zwei anderen Leuten rechtzeitig Tandemspringen konnte, war das für mich eine großartige Leistung. Surfszenen und Tandemsurfen zu machen, was wirklich beängstigend war. Es gab viele Szenen, mit denen ich zu kämpfen hatte. Ich konnte nie verstehen, wie man das Wasser herausdrückt und trotzdem den Atem anhält. Es war immer eine seltsame Sache für mich, die ich nie wirklich verstanden habe.“ Aber sie fügte hinzu, dass das Abschließen von schwierigen Szenen ihr ein riesiges Erfolgserlebnis gab. Carmen sagte: „Wenn ich eine Szene drehte und sie absolut erfolgreich war, fühlte es sich wie eine große Leistung an, und diese Momente waren wirklich gut.“