Stars Pamela Anderson macht Tommy Lees Frau für Entfremdung verantwortlich

Pamela Anderson - Glamour Women of The Year Awards 2024 - Raffles - London - October 1 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.01.2026, 10:00 Uhr

Die 'Baywatch'-Ikone enthüllt, dass sie sich ein engeres Verhältnis zu ihrem Ex-Mann wünscht.

Pamela Anderson gibt Tommy Lees Ehefrau die Schuld an ihrer Entfremdung.

Die 58-jährige Schauspielerin hat mit dem Mötley-Crüe-Drummer zwei Söhne, sagt aber, dass sie und der 63-Jährige keinen Kontakt mehr haben – wegen seiner Frau Brittany Furlan. Als sie von ‚SiriusXM‘-Moderator Andy Cohen gefragt wurde, ob sie glaube, ihre Beziehung zu Tommy wäre besser, wenn er nicht mit Brittany verheiratet wäre, antwortete Pamela: „Ja, das glaube ich. Ich denke einfach, er ist ein echter Romantiker. Er ist seiner Frau sehr ergeben, und ich glaube, dass er einfach keine Wellen schlagen will oder vielleicht … ich weiß es nicht, aber mir gefällt das nicht.“

Die ‚Baywatch‘-Ikone gestand: „Aber ich wünschte, wir hätten eine bessere Beziehung. Ich habe schon sehr lange nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich vermisse ihn.“ Pamela und Tommy waren von 1995 bis 1998 verheiratet und haben gemeinsam die Söhne Brandon Thomas (29) und Dylan Jagger (28). Sie hofft, sich bei Dylans anstehender Hochzeit im Juni wieder mit ihrem Ex-Mann zu versöhnen.

Die Blondine fügte hinzu, dass sie ihre Söhne regelmäßig nach ihrem Vater frage und versucht habe, über sie Kontakt aufzunehmen. „Sie sehen ihn. Ich frage immer nach ihm. Ich habe versucht, ihm Essiggurken zu schicken. Ich versuche, in Kontakt zu bleiben“, erzählte sie. Allerdings seien ihre Annäherungsversuche abgelehnt worden. „Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss mich da raushalten, und eigentlich sollte ich nichts dazu sagen, aber ich wünsche ihnen wirklich alles Gute. Ich hoffe, es ist alles okay. Ich glaube, er wird ’seinen Weg finden'“, sagte sie.