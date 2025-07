Musik Paramore veröffentlichen zum 20-jährigen Jubiläum von ‚All We Know Is Falling‘ neue Songs

Hayley Williams of Paramore - Eras Tour 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.07.2025, 11:23 Uhr

Die Alternative-Rocker um Hayley Williams verwöhnen ihre Fans mit vier neuen Tracks.

Paramore haben im Rahmen der Deluxe-Edition ihres Albums ‚All We Know Is Falling‘ vier neue Songs veröffentlicht.

Die ‚Hard Times‘-Interpreten – bestehend aus Sängerin Hayley Williams, Schlagzeuger Zac Farro und Gitarrist Taylor York – haben am Freitag (25. Juli) anlässlich des 20-jährigen Jubiläums eine neue Version ihres Debütalbums herausgebracht. Nun hat die Band vier zusätzliche Songs veröffentlicht.

Die EP enthält drei neue Tracks von Paramore: ‚O Star‘, ‚This Circle‘ sowie eine frühe Version von ‚Emergency‘. Außerdem ist ein Cover des Songs ‚Stuck On You‘ von der Alternativ-Rock-Band Failure enthalten. Auf der Tracklist findet sich auch ‚Emergency – Crab Mix‘, ein Remix mit verstärktem Screamo-Gesang von Josh Farro, dem Bruder von Drummer Zac Farro, der die Band 2010 verlassen hatte.

‚O Star‘ ist ein langsamerer, nachdenklicher Song, der die Entschlossenheit der Band in den Anfangsjahren ihrer Karriere in einer schwierigen Musikbranche widerspiegelt. ‚This Circle‘ hingegen thematisiert das Gefühl, im Kreis zu laufen und sich selbst trotzdem einzureden, dass man vorankommt. Beide Songs waren ursprünglich 2006 auf der EP ‚The Summer Tic‘ enthalten, die exklusiv während der ‚Warped Tour‘ jenes Jahres verkauft wurde.

Der letzte der neuen Songs ist ein Cover des Failure-Tracks ‚Stuck On You‘. Williams erklärte in der Vergangenheit, dass Failure „einer der drei Hauptgründe sei, warum es Paramore überhaupt gibt“. York fügte hinzu, dass die Band „einen enormen Einfluss auf [sein] Gitarrenspiel“ gehabt habe.