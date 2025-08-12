Film Paranoia und Angstzustände: Orlando Blooms Diät für ‚The Cut‘

Bang Showbiz | 12.08.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler hatte wegen seiner strengen Diät für den Film mit psychischen Problemen zu kämpfen.

Orlando Bloom litt unter „Paranoia und Angstzuständen“ aufgrund der strengen Diät, die er für seine Rolle in ‚The Cut‘ einhalten musste.

Der 48-jährige Schauspieler war zwar „begeistert von der Herausforderung“, seinen Körper für die Rolle eines Boxers im kommenden Thriller zu transformieren, doch er war nicht auf die „mentale Belastung“ vorbereitet, die die extreme Diät mit sich brachte. Dazu gehörten Schlafprobleme und zwanghafte Gedanken an Essen. Er erzählte gegenüber ‚People‘: „Was ich nicht erwartet hatte und was mich überrascht hat, war die mentale Belastung, die diese Art von intensiver Disziplin mit sich bringt. Die Paranoia und Angstzustände waren sehr real und beunruhigend, verursacht durch Schlafmangel. Es stellt sich heraus: Man kann nicht schlafen, wenn man hungrig ist!“

Durch die sogenannte „Wasserentzugsmethode“, mit der Orlando sein „niedrigstes Gewicht für die Schlussszenen“ erreichen wollte, litt er unter „obsessiven Gedanken an Essen“. Er berichtet weiter: „Ich habe davon geträumt, was ich endlich essen könnte, wenn ich nicht mehr nur Thunfisch und Gurke essen muss.“ Der Hollywood-Star warnte davor, solche Maßnahmen nachzumachen: „Das ist definitiv nichts, was man zu Hause ausprobieren sollte. Ich wurde wöchentlich betreut und meine Blutwerte wurden von dem Ernährungsexperten Phillip Goglia überwacht, der mir half, in etwa drei Monaten rund 14 Kilo abzunehmen. Letztendlich erzählt dieser Film die Geschichte der Kämpfe, die wir alle mit uns selbst führen, und davon, was nötig ist, um innere Dämonen zu bekämpfen und Selbstakzeptanz zu finden.“

In ‚The Cut‘ bereitet sich Blooms Figur auf ein Comeback vor, nachdem eine Niederlage seine Karriere als Box-Champion beendet hat. Doch eine Inhaltsangabe deutet an, dass sich eine „Obsession entwickelt, die die Realität entgleisen lässt und er möglicherweise in etwas viel Beängstigenderes hineingerät.“ Regisseur Sean Ellis erklärte, dass ihn das Projekt unter anderem deshalb faszinierte, weil es „kein eigentliches Boxen“ enthalte. In einem Statement sagte er: „Das Drehbuch hat die typische Boxgeschichte auf den Kopf gestellt, indem es sich nicht auf den großen Kampf, sondern auf die Vorbereitung und die persönliche Reise des Boxers konzentriert. Es ist im Grunde ein Boxfilm ohne Boxen – das fand ich einen unglaublich spannenden Ansatz, um tiefer in den Sport einzutauchen.“