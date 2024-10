Stars Paris Hilton: ADHS ist ihre Superkraft

Bang Showbiz | 06.10.2024, 16:17 Uhr

Die Hotelerbin ist überzeugt davon, dass ihre Aufmerksamkeitsdefizitstörung eigentlich ihre "Geheimwaffe" ist.

Paris Hilton ist überzeugt davon, dass ADHS eigentlich ihre „Geheimwaffe“ ist.

Die 43-jährige Hotelerbin befürchtete ursprünglich, dass man sie aufgrund ihrer Neurodiversität in eine Schublade stecken könnte. Heute ist die Reality-TV-Ikone froh über die Besonderheiten, die ADHS in ihrem Leben mit sich bringt. In einem Essay für ‚Teen Vogue‘ schreibt Paris: „Anfangs fühlte sich meine Diagnose wie ein Etikett an – etwas, das mich einengte und mich anhand der Dinge, die ich nicht tun konnte, die mich anders machten, definierte. Ich hielt es lange Zeit geheim und machte mir Sorgen darüber, wie es wahrgenommen werden könnte. Würden die Leute denken, dass ich zu verstreut bin, zu unfokussiert oder unfähig Erfolg zu haben? Aber diese Herausforderungen sind nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite zeigt etwas Schönes: Kreativität, Leidenschaft, Widerstandsfähigkeit und einen Kopf, der auf mutige, unerwartete Weise denkt.“

Ihrer ADHS-Diagnose kann Paris daher auch viele positive Dinge abgewinnen. „ADHS ist keine Einschränkung“, stellt sie in ihrem Text weiter klar. „Es ist eine Superkraft. Es ist meine Geheimwaffe in einer Welt, die uns häufig sagt, dass wir auf Sicherheit spielen sollten. Mein Gehirn folgt keiner klaren Linie – es geht im Zickzack und erkundet unerforschte Gebiete, es erlaubt mir Grenzen zu überschreiten und den anderen voraus zu sein. ADHS ist der Grund, aus dem ich Trends vorhersehen kann, es hat mir die Kreativität gegeben ein Imperium aufzubauen, den Willen ans Limit zu gehen und die Empathie, mit Menschen auf einem tieferen Level in Verbindung zu treten.“