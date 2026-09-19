Stars Paris Hilton kündigt neues Projekt mit Nicole Richie an

Paris Hilton - Versace FW23 Show - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2026, 12:00 Uhr

Paris Hilton kündigt neues Projekt mit Nicole Richie an.

Paris Hilton und Nicole Richie arbeiten offenbar erneut gemeinsam an einem neuen Projekt.

Die beiden verbindet seit ihrer Kindheit eine enge Freundschaft und auch beruflich haben sie bereits mehrfach erfolgreich zusammengearbeitet. Die 45-jährige Paris Hilton verriet gegenüber ‚Us Weekly‘, dass sie derzeit mit ihrer langjährigen besten Freundin konkrete Pläne schmiedet. Was genau hinter der neuen Zusammenarbeit steckt, wollte sie allerdings noch nicht preisgeben. „Nicole und ich sprechen gerade miteinander und planen bald ein weiteres neues Projekt. Ich kann es kaum erwarten“, erklärte Hilton.

Die beiden kennen sich nach eigenen Angaben seit ihrem zweiten Lebensjahr. Ihre gemeinsame Geschichte reicht damit weit zurück. „Nicole und ich sind beste Freundinnen, seit wir zwei Jahre alt sind, deshalb habe ich all meine Erinnerungen mit ihr erlebt. Ich freue mich wirklich sehr auf das neue Projekt, an dem wir gerade arbeiten“, sagte die Unternehmerin und Reality-TV-Persönlichkeit weiter.

Bekannt wurden Hilton und Richie vor allem durch die Realityshow ‚The Simple Life‘. Die Serie machte die beiden zu einem ungewöhnlichen TV-Duo und prägte ihre öffentliche Wahrnehmung über Jahre. 2024 standen sie für ‚Paris Nicole: The Encore‘ erneut gemeinsam vor der Kamera. An die Dreharbeiten erinnert sich Hilton offenbar gerne zurück: „Es hat so viel Spaß gemacht, ‚The Encore‘ gemeinsam zu drehen.“

Während ihre Freundschaft mit Richie also offenbar um ein weiteres Kapitel ergänzt wird, spielt auch Hiltons Familienleben inzwischen eine zentrale Rolle. Die 45-Jährige ist seit 2021 mit Carter Reum verheiratet. Gemeinsam haben sie Sohn Phoenix und Tochter London. In ihrem Buch ‚Infinite Icon: A Visual Memoir‘ beschreibt Hilton die Mutterschaft als besonders prägende Erfahrung. „Mutter zu sein, ist das Schönste, was ich je erlebt habe“, schreibt sie dort. Die Liebe zu ihren Kindern sei so tief, dass sie einen Menschen für immer verändere. Besonders das gemeinsame Aufwachsen ihrer Kinder empfinde sie als „pure Magie“. Über Phoenix und London schreibt Hilton: „Wenn ich die Gesichter meiner Babys anschaue, sehe ich alles, was ich immer sein sollte. London und Phoenix sind mein ganzes Herz, meine ‚Cutesie Crew‘.“ Jeder gemeinsame Moment, jedes Lächeln und jede Umarmung fühle sich für sie magisch an. Ihre Kinder hätten ihrem Leben eine neue, besonders intensive Seite gegeben, so Hilton.