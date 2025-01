Stars Paris Hilton: „Untröstlich“ nach Verlust ihres Hauses durch Waldbrände in L.A.

Paris Hilton - MTV VMAS 2024 - Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2025, 09:00 Uhr

Die Unternehmerin hat ihr geliebtes Haus in Malibu an die Feuerkatastrophe verloren und äußert sich zu dem tragischen Verlust.

Paris Hilton ist „untröstlich und am Boden zerstört“, nachdem sie ihr Haus bei den Waldbränden in Los Angeles verloren hat.

Die 43-jährige Hotelerbin musste mit ansehen, wie ihr Strandhaus in Malibu niederbrannte, als die Katastrophe Anfang des Monats über Kalifornien hereinbrach.

In der US-Fernsehsendung ‚Extra‘ enthüllt die Unternehmerin: „Es ist einfach so herzzerreißend und verheerend zu sehen, was in Los Angeles und Altadena passiert ist, mit all den Familien, die alles verloren haben, Familienmitglieder und ihre Haustiere. Auch der Verlust unseres Hauses hat uns das Herz gebrochen, mit all den sentimentalen Dingen, die wir dort hatten, und all den besonderen Erinnerungen. Aber ich tue einfach alles, was ich kann, um zu helfen und L.A. wieder aufzubauen.“

Paris findet die Solidarität unter den betroffenen Menschen in Kalifornien bewundernswert. „Wir sind widerstandsfähige Menschen, aber ich finde es erstaunlich, wie alle zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützen. Ich glaube, das ist der Silberstreif an der ganzen Sache, einfach zu sehen, wie die Gemeinden zusammenkommen und sich gegenseitig helfen“, erklärt sie.

Die ehemalige ‚Simple Life‘-Darstellerin, die mit Carter Reum verheiratet ist und mit ihm den zweijährigen Sohn Phoenix und die 14 Monate alte Tochter London hat, musste die Geburtstagsparty ihres Ältesten wegen der Brände verschieben und hofft, dass die Feierlichkeiten stattdessen im nächsten Monat stattfinden werden.

„Wir fanden es einfach nicht angemessen, aber wir werden den Geburtstag vielleicht auf nächsten Monat verschieben“, plaudert Paris aus. „Er liebt Autos. Wenn ich also seine nächste Party plane, wird sie im Zeichen des Autos stehen, denn er ist besessen von allem, was mit einem Auto zu tun hat.“