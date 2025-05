Musik Parkway Drive kehrt mit neuem Song ‚Sacred‘ zurück

Parkway Drive - Copenhell 2023 - Peter Troest/Gonzales Photo/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2025, 18:00 Uhr

Parkway Drive sind mit ihrer ersten Single seit drei Jahren zurückgekehrt.

Das australische Heavy-Metal-Quintett, das sich 2003 gründete und zwei Jahre später sein Debütalbum ‚Killing With a Smile‘ veröffentlichte, hat seinen neuen Song ‚Sacred‘ als „Abrissbirne positiver Energie“ bezeichnet.

Frontmann Winston McCall sagte in einem Statement über den Track: „Das Mission Statement für ‚Sacred‘ ist verdammt einfach. Eine hymnische Abrissbirne aus positiver Energie.“ Das Leben und die Art und Weise, wie Menschen heutzutage in der Welt existieren, werde immer weiter durch die Linsen der Negativität und Hoffnungslosigkeit betrachtet. „Besessenheit von allem, was uns fehlt, von allem, was wir hassen, von jedem, dem wir die Schuld geben, von allem, was uns niederhält. Wir verkaufen die einzigartigen Teile von uns, nur um hergestellte Teile zurückzukaufen, damit wir uns wieder ganz fühlen können.“ Der neue Song ‚Sacred‘ sei die Identität und die Zeit der Band und spiegele ihren Charakter wieder. „Verlieren Sie nie den Blick und verlieren Sie nie die Hoffnung“, rief der Frontman auf.

Über den Nachfolger ihrer LP ‚Darker Still‘ aus dem Jahr 2022 ist noch nichts bekannt. Winston erzählte aber zuvor, dass ihre Musik „dunkler“ werde, wenn die „Welt dunkler wird“. Über ihre letzte Studioarbeit sagte er gegenüber ‚NME‘: „Ich denke, Parkways Arbeit wird düsterer, weil [die Welt] dunkler wird – das Konzept von ‚Darker Still‘, selbst als Phrase an sich, spiegelt sehr stark wider, was tatsächlich in der Welt passiert.“