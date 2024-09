Herzogin trug es erst vor zwei Wochen Parlamentseröffnung: Prinzessin Amalia im gleichen Kleid wie Fergie

Herzogin Sarah und Kronprinzessin Amalia im gleichen grünen Kleid. (ili/spot)

18.09.2024

Prinzessin Amalia erschien bei der Eröffnung des niederländischen Parlaments in einem auffallenden grünen Kleid - das gleiche Kleid, das Herzogin Sarah erst vor zwei Wochen bei einer Veranstaltung in Schweden trug.

Prinzessin Amalia der Niederlande (20) und die Herzogin von York scheinen einen ähnlichen Modegeschmack zu haben. Die Kronprinzessin erschien bei der Eröffnung des niederländischen Parlaments am Dienstag in Den Haag in einem tief ausgeschnittenen, flaschengrünen Kleid mit Umhang – demselben Kleid, das Sarah "Fergie" Ferguson (64) erst zwei Wochen zuvor bei einer Veranstaltung in Schweden, trug.

Aber da das 1700 Pfund (umgerechnet etwa 2000 Euro) teure Kleid laut "Mail Online" von der Londoner Designerin Safiyaa stammt – einer Favoritin der Prinzessin von Wales – ist es vielleicht nicht überraschend, dass die auffällige Robe innerhalb weniger Wochen gleich zwei königliche Gütesiegel erhält.

Verschiedene Anlässe, unterschiedliches Styling

Während die älteste Tochter von König Willem-Alexander (57) und Königin Maxima (53) das Kleid "Sarita" von Safiyaa für eine formelle Veranstaltung wählte, trug die Ex-Ehefrau von Prinz Andrew (64) es am 5. September zu einer glanzvollen Preisverleihung in Göteborg.

Prinzessin Amalia kombinierte dazu die blaue Schärpe mit orangefarbenen Streifen, die in den Niederlanden den Mitgliedern des Königshauses vorbehalten ist, sowie goldene Riemchensandaletten des New Yorker Designers Stuart Weitzman, einer goldenen Handtasche der französischen Trendmarke Jacquemus und einem goldenen, mit Juwelen besetzten Haarband. Zu dem Outfit trug die 20-Jährige Goldschmuck, darunter Armreifen, ein Armband und ein Paar übergroße Ohrstecker.

Die Herzogin von York entschied sich dagegen für eine passende grüne Clutch-Bag und dramatische Silber- und Diamantohrringe, als sie das Safiyaa-Kleid bei der Preisverleihung der The Perfect World Foundation trug, wo sie mit ihrer Popstar-Freundin Ellie Goulding (37) gesehen wurde.

Herzogin Kate ist schon lange Fan des Labels

Das High-End-Label Safiyaa ist seit langem ein Favorit von Prinzessin Kate (42), die das lilafarbene "Cecilia"-Kleid im Wert von 1.295 Pfund (etwa 1540 Euro) mit einer figurbetonten Silhouette für ihren Auftritt beim Wimbledon-Einzel-Finale der Männer am 14. Juli wählte. Es war Kates zweiter öffentlicher Auftritt nach einer Unterleibsoperation und einer vorbeugenden Chemotherapie wegen Krebs.

Im November 2023 trug die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) das 1.745 Pfund (etwa 2070 Euro) teure "Destiny"-Kleid der Marke bei der Royal Variety Performance. Das petrolfarbene Kleid hatte einen diamantbesetzten Ausschnitt, gepolsterte Schultern und dramatische, ausgestellte Ärmel, die bis zum Boden reichten.