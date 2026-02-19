Stars Patrice Aminati über Krebserkrankung: ‚Es ist unfassbar schrecklich‘

Die Moderatorin erklärt, wieso der Krebs sie "zu einem glücklicheren Menschen" gemacht habe.

Patrice Aminati spricht offen über ihre unheilbare Krebserkrankung.

Die Influencerin leidet an schwarzem Hautkrebs im Endstadium. Mittlerweile kann sie nur noch palliativ behandelt werden – dabei ist sie Mutter einer kleinen Tochter. Im Gespräch mit Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, äußerte sich die 30-Jährige nun freiheraus über ihre tragische Diagnose.

Bär sprach Aminati auf ihre vergangene Aussage an, dass Krebs sie „zu einem glücklicheren Menschen“ gemacht habe. „Das ist ja schon eine steile These“, wunderte sich die Politikerin. Aminati betonte daraufhin, dass sie über die Jahre viel Schlimmes durchgemacht habe, darunter starke Schmerzen. „Es ist unfassbar schrecklich und kräftezehrend“, erklärte sie.

Nichtdestotrotz sei sie an der Krankheit gewachsen. „Wenn man das aber überwunden hat und das Geschenk hat, von der Forschung zu profitieren, von Hilfe zu profitieren, dann wächst man daran, aber das ist ein langer Weg“, erläuterte die Moderatorin.

Aminati wies darauf hin, dass eine Krebserkrankung auch für die Familienmitglieder eine extreme Belastung sei. „Ich glaube, dass es für die Angehörigen teilweise noch schwieriger ist als für den Betroffenen selbst. Ich bin dankbar, dass man mittlerweile interdisziplinär unterstützt wird“, fügte die Noch-Ehefrau von Daniel Aminati hinzu. Sie selbst schöpfe Kraft daraus, öffentlich über ihre Krankheit zu sprechen. Wenn sie auch nur einen Menschen erreiche und „ein bisschen Mut zusprechen“ könne, habe sich dieser Schritt für sie gelohnt.