Stars Patricia Kelly richtet sich mit einer wichtigen Nachricht an ihre Fans

Kelly Family 5 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2026, 14:00 Uhr

Patricia Kelly richtet sich mit einer wichtigen Nachricht an ihre Fans.

Patricia Kelly möchte mit ihrer persönlichen Geschichte anderen Frauen Mut machen.

Die Sängerin, die als Mitglied der Kelly Family bekannt wurde, überstand vor einigen Jahren eine Brustkrebserkrankung. Heute nutzt die 56-Jährige ihre Bekanntheit, um auf die Bedeutung der Früherkennung aufmerksam zu machen. Mit einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien richtet sie sich nun direkt an ihre Fans – und erinnert daran, wie entscheidend rechtzeitige Untersuchungen sein können.

Wie unter anderem ‚t-online‘ berichtet, veröffentlichte Kelly mehrere persönliche Aufnahmen, die sie unter anderem während eines Krankenhausaufenthalts und bei einer Mammografie zeigen. Dazu schilderte sie, warum ihr das Thema besonders am Herzen liegt: „Ich bin heute nur am Leben, weil ich zur Vorsorge gegangen bin. Deshalb möchte ich euch unbedingt ans Herz legen, diese Untersuchungen ebenfalls wahrzunehmen.“

Für Patricia Kelly ist die Erkrankung auch mit einem schweren familiären Verlust verbunden. Ihre Mutter starb an Brustkrebs, als die Sängerin noch ein Kind war. Kurz vor ihrem 13. Geburtstag musste sie Abschied nehmen. In ihrem aktuellen Beitrag teilte Kelly deshalb auch Bilder ihrer Mutter und machte deutlich, wie sehr sich die medizinischen Möglichkeiten seit damals weiterentwickelt haben. „Heute stehen uns Möglichkeiten zur Verfügung, die unsere Mütter und Großmütter noch nicht hatten. Es gibt Untersuchungen und Therapien, die Leben retten können“, schrieb die Musikerin. Sie sei überzeugt, dass ihre Mutter diese Chancen ebenfalls genutzt hätte, wenn sie ihr damals zur Verfügung gestanden hätten.

Kelly möchte deshalb erreichen, dass Frauen besser über Brustkrebs und die Möglichkeiten der Früherkennung informiert werden. Sie selbst habe durch entsprechende Berichte erfahren, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen sind. Obwohl sie vor den Untersuchungen Angst gehabt habe und dieses Gefühl auch heute noch kenne, sei ihr die Entscheidung leichtgefallen: Sie wusste, dass der Schritt notwendig war.

Bei Patricia Kelly wurde der Tumor in der rechten Brust früh entdeckt. Die Sängerin musste sich einer Mastektomie unterziehen, bei der die betroffene Brust entfernt wurde. Heute trägt sie eine Prothese und blickt mit großer Dankbarkeit auf die medizinische Betreuung zurück. Besonders hob sie die Arbeit der behandelnden Ärzte, Ärztinnen und Pflegekräfte hervor, die sie während ihrer Erkrankung begleitet haben und sich teilweise bis heute um sie kümmern. Für Kelly seien diese Menschen wahre Helden. Ihre Botschaft an andere Frauen ist eindeutig: „Geht zur Vorsorge! Sie kann euer Leben retten.“