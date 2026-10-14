Musik Slash gibt Neuigkeiten zu neuer Musik von Guns N‘ Roses bekannt

Slash - 2023, San Diego, California concert - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2026, 18:00 Uhr

Slash gibt Neuigkeiten zu neuer Musik von Guns N' Roses bekannt.

Fans von Guns N‘ Roses warten seit Jahren auf ein neues Album der US-amerikanischen Hardrock-Band.

Gitarrist Slash hat nun einen Ausblick darauf gegeben, wie es mit bisher unveröffentlichtem Material weitergehen könnte. Demnach dürfte die für 2027 geplante Konzertpause eine wichtige Rolle dabei spielen, die zahlreichen Songs zu ordnen und weiterzuentwickeln. Im Dezember 2025 veröffentlichte die Band mit ‚Nothin‘ und ‚Atlas‘ zwei neue Stücke. Zuvor waren 2023 die Songs ‚The General‘ und ‚Perhaps‘ erschienen. Ein vollständiges Studioalbum lässt dagegen weiterhin auf sich warten.

In der Radiosendung ‚Trunk Nation With Eddie Trunk‘ auf SiriusXM sprach Slash über die Zukunft der Gruppe und die Pläne für das kommende Jahr. Nach den für November und Dezember vorgesehenen Auftritten in Indien, Indonesien, Singapur, Australien und Neuseeland werde Guns N‘ Roses 2027 voraussichtlich pausieren. Diese Zeit möchte der Gitarrist offenbar nutzen, um an der neuen Musik zu arbeiten. „Wir haben so viel Material, das wir erst einmal zusammenführen und in eine Form bringen müssen“, erklärte Slash. Er hoffe, dass genau das in der nächsten Phase anstehe. Die Band verfüge über zahlreiche Ideen und Aufnahmen, die bislang noch nicht systematisch bearbeitet worden seien.

Dass die neuen Songs nicht schon während der Konzertreisen fertiggestellt werden, hat laut Slash einen einfachen Grund: Der Touralltag lasse kaum Raum für gemeinsame kreative Arbeit. Zwar schreibe er selbst auch unterwegs Musik, doch seine Bandkollegen gingen dabei anders vor. „Unterwegs zu schreiben, fällt mir leicht“, sagte der Gitarrist. Er sei allerdings offenbar der Einzige, der gern bis spät in die Nacht an neuen Ideen tüftle. Bassist Duff McKagan und Sänger Axl Rose würden ebenfalls kreativ arbeiten, allerdings jeweils für sich. „Wir alle entwickeln auf Tour individuell Material. Aber uns zusammenzubringen und während einer Konzertreise gemeinsam daran zu arbeiten, ist nahezu unmöglich“, erklärte Slash. Deshalb sei es wichtig, sich ausreichend Zeit und Konzentration für die Zusammenstellung der Songs zu nehmen.

Das letzte Studioalbum von Guns N‘ Roses, ‚Chinese Democracy‘, erschien 2008. Damals gehörte von der klassischen Besetzung lediglich Axl Rose zur Band. Der Vorgänger ‚The Spaghetti Incident?‘ war bereits 1993 veröffentlicht worden. Zunächst stehen für die Rockmusiker jedoch weitere Live-Auftritte an. Das letzte Konzert ihrer Tour 2026 ist für den 17. Dezember in Auckland, Neuseeland, geplant. Zuvor treten Guns N‘ Roses als besondere Gäste bei ‚California, Dream On: Aerosmith and Friends‘ auf. Die zweitägige Veranstaltung zu Ehren von Aerosmith findet am 29. Oktober und 1. November im Hollywood Bowl in Kalifornien statt.