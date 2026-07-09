Stars Patrick Dempsey reagiert auf Forderungen, für den US-Senat zu kandidieren

Patrick Dempsey - Jimmy Kimmel 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2026, 10:00 Uhr

Patrick Dempsey reagiert auf Forderungen, für den US-Senat zu kandidieren.

Patrick Dempsey fühlt sich „geschmeichelt“, dass er gefragt wurde, ob er für einen Sitz im US-Senat kandidieren möchte.

Dem Grey’s Anatomy-Star liegen sein Heimatstaat Maine und dessen Bewohner „sehr am Herzen“. Zwar habe er die Möglichkeit einer politischen Karriere ernsthaft in Betracht gezogen, sich letztlich jedoch dagegen entschieden. In einem Gastbeitrag für den ‚Portland Press Herald‘ schrieb er: „In den vergangenen Tagen wurde mir mehr als einmal dieselbe Frage gestellt: Würden Sie jemals für den Senat der Vereinigten Staaten kandidieren? Das schmeichelt mir, und ich nehme diese Frage sehr ernst.“ Wie so viele Amerikaner mache er sich Sorgen über die Richtung, in die sich das Land entwickelt. „Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht“, so Dempsey weiter, „nicht, weil ich auf der Suche nach einer neuen Karriere wäre, sondern weil ich mir ehrlich die Frage gestellt habe: Könnte ich wirklich einen bedeutenden Unterschied bewirken?“

Diese Überlegung habe den 62-jährigen Schauspieler dazu gebracht, über die Art von Führung nachzudenken, die sein Bundesstaat brauche. Er schrieb: „Diese Frage führte mich zu einer anderen, die meiner Meinung nach noch wichtiger ist: Nach welcher Art von Führung suchen wir eigentlich?“ Er wünsche sich jemanden, der mit Empathie führt. Jemanden, der zuerst zuhört, bevor er spricht, der den Mut hat, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die anderer Meinung sind, und der versteht, dass ein öffentliches Amt nichts mit Macht zu tun hat, sondern mit Dienst an der Gemeinschaft. „Vor allem wünsche ich mir Integrität. Das mag heute idealistisch klingen, sollte es aber nicht“, erklärt er abschließend.

Nachdem er die Bedeutung von Gemeinschaft, Gesundheitsversorgung und Bildung hervorgehoben hatte, schloss Patrick Dempsey eine eigene Kandidatur aus. Er schrieb: „Während ich über all das nachdachte, kam ich immer wieder auf dieselbe Frage zurück: Möchte ich wirklich im Kongress dienen? Nach langem Überlegen wurde mir klar, dass die Antwort Nein lautet. Nicht, weil öffentlicher Dienst nicht ehrenhaft wäre, das ist er ohne jeden Zweifel. Sondern weil ich glaube, durch das Leben, das ich bereits aufgebaut habe, mehr bewirken zu können.“

Dempsey, der 2008 das Dempsey Center für Krebsbetreuung und -unterstützung gegründet hat, möchte weiterhin auf andere Weise dazu beitragen, das Leben von Menschen zu verbessern. Er schrieb: „Ganz gleich, ob man gewählter Politiker, Lehrer, Krankenpfleger, Unternehmer, Elternteil oder ehrenamtlich tätig ist, Dienst am Nächsten beginnt mit einer einfachen Frage: Wie kann ich das Leben eines anderen Menschen ein wenig besser machen?“ Genau diese Arbeit möchte er fortsetzen. Deshalb kandidiere er allerdings nicht für ein politisches Amt. Er habe jedoch eine Bitte an diejenigen, die es tun: „Führt mit Bescheidenheit. Sagt die Wahrheit. Stellt die Menschen über Parteipolitik.“