Stars Patrick Stewarts Witwe äußert sich nach seinem Tod

Sir Patrick Stewart and Sunny Ozell at Picard Prem London Jan 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 18:00 Uhr

Die Witwe von Patrick Stewart hat ihre tiefe Dankbarkeit für die gemeinsame Beziehung zum Ausdruck gebracht.

Sunny Ozell hat sich erstmals seit dem Tod ihres Ehemanns Patrick Stewart zu Wort gemeldet.

Die Musikerin trauert um den ‚Star Trek‘-Darsteller, empfindet zugleich aber große Dankbarkeit für ihre gemeinsame Zeit. Ozell, die Stewart 2013 heiratete, teilte ihre Gedanken auf Instagram. Zwei Wochen nach seinem Tod komme die Trauer weiterhin in Wellen, schrieb die 47-Jährige. Gleichzeitig empfinde sie eine tiefe Dankbarkeit: „Wir haben nichts ungesagt gelassen. Er wusste, dass ich ihn liebte, und ich weiß, dass er mich liebte.“

Sie hätten einander wirklich gesehen und ihre jeweiligen Stärken gefördert. „Wir haben fast zwei Jahrzehnte miteinander verbracht und diese Jahre mit so viel Leben gefüllt“, betonte Ozell. Auch die Anteilnahme der Öffentlichkeit habe sie tief bewegt. Es überrasche sie zwar nicht, dass Stewart so viele Menschen berührt habe, doch die große Welle der Trauer und des Mitgefühls habe sie aufrichtig bewegt. „Vielen Dank an alle für eure Beileidsbekundungen“, erklärte Ozell. „Sie bedeuten mir unglaublich viel. Mein Herz musste erst wachsen, um all die Liebe für Patrick fassen zu können. Er hat mich für immer zum Besseren verändert.“

Patrick Stewart starb im Alter von 86 Jahren nach kurzer Krankheit. Er litt an Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz. Kurz nachdem sein Tod öffentlich bekannt wurde, veröffentlichte sein entfremdeter Sohn Daniel Stewart ein gemeinsames Foto auf X. Es zeigt Daniel, wie er seinen Vater während einer Aufführung von ‚Johnson Over Jordan‘ im Jahr 2001 am West Yorkshire Playhouse in Leeds auf dem Rücken trägt. Einen Kommentar fügte er nicht hinzu.

Noch drei Jahre vor seinem Tod hatte Stewart über die große Trauer gesprochen, die ihn wegen des zerrütteten Verhältnisses zu seinen Kindern Daniel und Sophie belastete. Beide stammen aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Sheila Falconer. Im Gespräch mit der Zeitung ‚Irish Independent‘ räumte der ‚X-Men‘-Star ein, seine Arbeit stets über die Familie gestellt zu haben. „Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Aber meine beiden Kinder sind mittlerweile über 50 – sie sind keine Kinder mehr, sondern Erwachsene. Und meine Beziehung zu ihnen existiert praktisch nicht“, sagte Stewart.

Nach der Scheidung von Falconer im Jahr 1990 heiratete der ‚Logan‘-Star 2000 die TV-Produzentin Wendy Neuss. Die Ehe hielt drei Jahre. Anschließend fand er mit Sunny Ozell sein privates Glück.