Film Paul Feig: ‚Spy‘-Fortsetzung nicht ausgeschlossen

Paul Feig - AVALON - April 27 2025 - Another Simple Favor - NY Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2025, 11:00 Uhr

Paul Feig „hat definitiv eine Idee“ für eine Fortsetzung von ‚Spy‘.

Der 63-jährige Filmemacher ist normalerweise kein Fan davon, seine Werke erneut aufzugreifen, aber er erwägt die Möglichkeit einer Fortsetzung der Action-Komödie aus dem Jahr 2015 – in der Melissa McCarthy als CIA-Analystin zu sehen ist, die ihren ersten Undercover-Auftrag erhält – da er weiß, wie die Handlung aussehen würde. Dennoch könnte es sein, dass es nicht dazu kommt, da er “ so viel Spaß“ daran hat, neue Dinge zu tun.

Er sagte gegenüber ‚SlashFilm‘: „Früher habe ich immer gesagt, dass ich keine Fortsetzungen machen will, und dann habe ich ‚Another Simple Favor‘ gedreht, aber das kam mir wie fünf Jahre vor, und wir hatten eine Idee für eine Geschichte, die sich gut anfühlte. Ich habe definitiv eine Idee für eine Geschichte für ‚Spy 2‘, aber ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht, ob das im Moment der richtige Weg ist. Ich habe so viel Spaß daran, neue Dinge auszuprobieren. Und ich bin so glücklich mit ‚Spy‘. Und manchmal, wenn man etwas wieder aufgreift, denkt man sich: ‚Oh, wir hätten es einfach gut sein lassen sollen.'“

Paul gab Anfang des Jahres zu, dass er zu einer Fortsetzung von ‚Spy‘ „niemals nie sagen“ würde, insbesondere wenn Jason Statham zurückkehren würde.