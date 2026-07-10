Film Paul Feig wird mit Horror-Thriller ‚Detention‘ noch düsterer

Paul Feig - AVALON - Beverly Hills - March - 2026 - ICG Publicists Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2026, 11:00 Uhr

Der Regisseur inszeniert nach 'The Housemaid' einen weiteren Thriller, der jedoch noch dunkler wird.

Regisseur Paul Feig schlägt mit seinem neuen Film ‚Detention‘ noch düsterere Töne an.

Der ‚Brautalarm‘-Regisseur ist vor allem für seine humorvollen Filme bekannt. Zuletzt entfernte er sich jedoch zunehmend von seinen Comedy-Wurzeln und inszenierte im vergangenen Jahr mit Sydney Sweeney den Psychothriller ‚The Housemaid – Wenn sie wüsste‘. Nun geht er noch einen Schritt weiter und arbeitet für sein neues Projekt mit den Horror-Produktionsfirmen Blumhouse, Atomic Monster und Platinum Dunes zusammen.

Über die Handlung von ‚Detention‘ wird bislang Stillschweigen bewahrt. Wie ‚Deadline‘ berichtet, handelt es sich um einen „Horror-Thriller“, der Feig besonders gereizt habe, weil er nach ‚The Housemaid‘ „etwas noch Düstereres ausprobieren“ wollte. Blumhouse, Atomic Monster und Platinum Dunes produzierten zuvor unter anderem die erfolgreiche Filmreihe ‚The Purge‘. Neben ‚Detention‘ arbeitet Feig außerdem an der Fortsetzung von ‚The Housemaid‘ mit dem Titel ‚The Housemaid’s Secret‘, die 2027 erscheinen soll.

Der erste Film erzählt die Geschichte von Millie Calloway (Sydney Sweeney), die ihren Lebenslauf fälscht, um als im Haus lebende Nanny für das wohlhabende Ehepaar Nina (Amanda Seyfried) und Andrew Winchester (Brandon Sklenar) zu arbeiten. Schon bald stellt sich heraus, dass die Familie gefährliche Geheimnisse verbirgt. Die mit Spannung erwartete Fortsetzung befindet sich derzeit in einer frühen Entwicklungsphase und erscheint früher als viele Fans erwartet hatten. Lionsgate gab bekannt, dass ‚The Housemaid’s Secret‘ am 17. Dezember 2027 in die Kinos kommen soll. Die Dreharbeiten sollen noch im Laufe dieses Jahres beginnen.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman der Autorin Freida McFadden. Sydney Sweeney wird erneut in ihre Rolle als Millie Calloway schlüpfen. Auch Michele Morrone kehrt als Enzo Accardi zurück. Neu zum Cast stößt Kirsten Dunst. Feig verriet, dass die Dreharbeiten zu ‚The Housemaid’s Secret‘ im Herbst beginnen sollen, da Cast und Crew „startklar“ seien. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ bei der Oscar-Verleihung am 15. März sagte er: „Das Drehbuch ist fertig, wir nehmen nur noch ein paar kleine Überarbeitungen vor. Wir sind bereit.“