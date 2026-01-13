Film Paul Mescal schreibt den Beatles-Filmen zu, ihm ‚Stabilität‘ zu geben

Paul Mescal ist „begeistert“, an Sir Sam Mendes’ Beatles-Filmen zu arbeiten, weil sie ihm nach „verrückten sechs, sieben Jahren“ ein Gefühl von „Stabilität“ gegeben haben.

Der ‚Gladiator II‘-Star spielt Sir Paul McCartney in ‚The Beatles – A Four-Film Cinematic Event‘. In dem Projekt sind außerdem Harris Dickinson als John Lennon, Joseph Quinn als George Harrison und Barry Keoghan als Ringo Starr zu sehen. Mescal verriet, dass er sich darüber freut, während der gesamten Dreharbeiten 2026 in London zu leben und zu arbeiten. Gegenüber ‚Variety‘ sagte er: „Ehrlich gesagt kann ich sehr wenig sagen – tatsächlich auch vertraglich [über die Filme] –, aber ich halte mich auch bewusst zurück, weil ich es toll finde, dass die Leute so neugierig sind. Ich denke, das Vorhaben ist völlig einzigartig. Wir vier, die wir darin stecken, kneifen uns manchmal selbst.“ Er fügte hinzu, er sei auf persönlicher Ebene unglaublich froh, an etwas in dieser Größenordnung zu arbeiten, das zugleich so stark in der schauspielerischen Arbeit verwurzelt sei. Mescal weiter: „Aber auch einfach in London zu leben und zu arbeiten und eine gewisse Stabilität zu haben, nach dem, was seit dem Erscheinen von [der Serie] ‚Normal People‘ irgendwie verrückte sechs, sieben Jahre waren.“

Zuvor hatte Mescal bestätigt, dass er für die Rolle des McCartney Gesangsunterricht nimmt und die Arbeit seine Liebe zur Musik neu entfacht habe. In einem Interview mit ‚GQ‘ bestätigte er, dass er selbst singen wird, und sagte: „Ich habe so viel gelernt. Das hat wirklich eine Leidenschaft entfacht. Ich habe Musik schon immer geliebt, aber einen der großen Songwriter und Frontmänner zu spielen, hat bei mir ein Feuer entfacht – was das eigene Songwriting angeht und wie ich Musik wahrnehme und höre.“ Außerdem verriet er, dass er McCartney bereits zweimal getroffen habe und von der Musiklegende sehr beeindruckt sei: „Er ist der großartigste Mann. Ich fühle mich ihm emotional verbunden. Er hat mich mit großer Freundlichkeit und Wärme empfangen.“