Stars Paul Mescal würde bei zweijähriger Schauspielpause ‚den Verstand verlieren‘

Paul Mescal at Gladiator 2 premiere London Nov 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2026, 09:00 Uhr

Der Schauspieler möchte sich nicht jahrelang aus dem Rampenlicht zurückziehen, begrüßt aber Auszeiten von der Promotion kommender Projekte.

Paul Mescal würde „den Verstand verlieren“, wenn er zwei Jahre Pause vom Schauspielern machen würde.

In einem Interview mit der Zeitung ‚The Guardian‘ vom 2. Januar sagte der 29-Jährige, er lerne gerade, dass er „nicht glaube, so viel weitermachen zu können“. Nun stellte der irische Schauspieler klar, dass er damit vor allem eine Auszeit von der Promotion kommender Projekte meinte. Paul – der bald im Drama ‚Hamnet‘ zu sehen ist – erklärte gegenüber ‚People‘: „Was ich damit meine, ist, dass ich mich auf die Phase freue, in der es grundsätzlich so sein wird, dass ich nichts promoten muss. Ich würde wirklich den Verstand verlieren, wenn ich zwei Jahre Pause von meinem Job machen würde.“

Der ‚Aftersun‘-Darsteller betonte: „Worauf ich mich aber freue, ist die Vorstellung, in den nächsten zwei Jahren nicht auf einer Promotion-Tour zu sein.“ Paul ist auch in den nächsten Jahren gut beschäftigt: In vier miteinander verbundenen Filmen über die Beatles wird er Musik-Legende Paul McCartney verkörpern. Die Fans müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden – als Kinostart ist 2028 angepeilt. Mit Hinblick auf seine geplante Auszeit scherzte der Schauspieler: „Ich glaube, das wird den Leuten eine willkommene Pause davon verschaffen, mein Gesicht zu sehen.“

Nach der Promotion von ‚Hamnet‘ will sich Paul für eine Weile aus dem Rampenlicht zurückziehen, während er an den Beatles-Biopics arbeitet. „Sobald ich damit fertig bin, hoffe ich, dass mich niemand mehr sieht, bis ich 2028 wegen der Beatles zurück bin. Die Leute bekommen eine Pause von mir – und ich eine Pause von ihnen“, erklärte er.