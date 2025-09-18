Film Paul Walter Hauser für Zach Creggers ‚Resident Evil‘-Film besetzt

Paul Walter Hauser - March 2025 - Avalon - The Luckiest Man in America Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2025, 18:00 Uhr

Paul Walter Hauser hat sich der Besetzung des neuen ‚Resident Evil‘-Films angeschlossen.

Der 38-jährige Schauspieler wurde für die neue Verfilmung der gleichnamigen Videospielreihe verpflichtet, die von ‚Weapons‘-Regisseur Zach Cregger inszeniert wird. Der Film wird auch Austin Abrams in der Besetzung haben.

Das Drehbuch wurde von Cregger zusammen mit Shay Hatten geschrieben, doch Handlungsdetails wurden noch nicht bekannt gegeben. Die bisherigen ‚Resident Evil‘-Filme boten jedoch eine Mischung aus Horror, Sci-Fi und Action, während sie den Abenteuern einer Heldin folgten, die sowohl gegen Zombies als auch gegen die Umbrella Corporation kämpfte – das Biowaffenunternehmen, das die Untoten freisetzte. Sony Pictures bringt den Film im September 2026 in die Kinos, um den Erfolg einer Reihe fortzusetzen, die weltweit über 1,2 Milliarden Dollar eingespielt hat.

Cregger hat den Fans der ‚Resident Evil‘-Spiele jetzt versichert, dass er in seinem Film die Konsolentitel respektieren werde. Der 44-jährige Filmemacher sagte zu ‚Ringer‘: „Es ist wirklich ein Liebesbrief an die Spiele. Weil ich diese Spiele liebe. Dies ist eine Geschichte, die ich hätte schreiben wollen, ob ich die Rechte bekommen hätte oder nicht. Ich habe einfach das Glück, dass diese ‚Resident Evil‘-Leute einverstanden sind. Also darf ich in diesem Sandkasten spielen. Ich mache es, weil ich denke, dass dieser Film großartig wird.“ Cregger deutete auch an, dass der Film ein klassischer Zombie-Spaß sein wird, inspiriert von Sam Raimis Film ‚Evil Dead II‘ aus dem Jahr 1987.

Der Regisseur sagte: „Es wird überhaupt nicht wie ‚Barbarian‘ und ‚Weapons‘. Es wird ein Rock-‚em-Sock-‚em … es ist für mich zum Spielen. Und ich kann meinen Kopf ausschalten und einfach ein … ‚Evil Dead 2‘ machen … verrückt werden mit der Kamera. Austin Abrams wird mein Mann sein. Es ist eine seltsame, lustige, wilde Geschichte.“